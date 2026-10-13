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Armata Română primește un nou avion militar Hercules de la americani. Ce misiuni poate îndeplini

Data publicării:
BUCURESTI - BIAS 2022 - CONFERINTA - 2 SEPT 2022
Avion Lockheed C-130 Hercules. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Forțele Aeriene Române vor primi miercuri o nouă aeronavă militară C-130H Hercules din partea Statelor Unite, în cadrul unei ceremonii organizate la Baza 90 Transport Aerian Otopeni. Avionul, transferat printr-un program american destinat echipamentelor militare excedentare, este al optulea de acest tip primit de România, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Ministerul român al Apărării Naţionale (MApN) informează că miercuri, de la ora 10.00, în Baza 90 Transport Aerian Otopeni, va avea loc ceremonia de predare-primire a unei aeronave C-130H Hercules, transferată cu titlu gratuit Forţelor Aeriene Române de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Programul Excess Defense Articles (EDA).

La eveniment vor participa ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, şi ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg.

Potrivit reprezentanţilor MApN, evenimentul pune în valoare cei aproape 30 de ani de Parteneriat Strategic dintre România şi SUA, demonstrând rezultatele sale concrete în domeniul apărării. Aeronava provine din categoria Excess Defense Articles - echipamente militare excedentare ale SUA, precizează sursa citată.

România beneficiază de programul EDA din anul 1996, când modelele C-130B au fost integrate în flota de transport a Forţelor Aeriene Române. Aceasta este cea de-a opta aeronavă de acest tip care a intrat în dotarea Armatei României prin EDA.

C-130H Hercules este o aeronavă de transport versatilă şi fiabilă, care poate îndeplini o varietate de misiuni precum transportul aerian, evacuare medicală, asistenţă umanitară şi ajutor în caz de dezastru, mai arată sursa citată.

Editor : M.I.

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