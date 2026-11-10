Armata Română va primi mai devreme două radare care pot detecta drone la joasă altitudine. Anunțul ministrului Apărării

Ministerul Apărării anunţă, marţi seară, că primele două sisteme radar destinate Forţelor Aeriene Române vor fi livrate înainte de calendarul iniţial anunţat. Această accelerare va permite Forţelor Aeriene Române să beneficieze mai devreme de capabilităţi moderne pentru detectarea ameninţărilor aeriene, de la drone care zboară la joasă altitudine până la aeronave şi rachete la altitudini mari.

„Ministrul apărării naţionale, Ştefan-Radu Oprea, a avut marţi, 10 noiembrie, o întrevedere cu reprezentanţii companiei Thales, în cadrul căreia au fost analizate stadiul programelor de înzestrare cu sisteme radar şi posibilităţile de accelerare a livrării acestora. Reprezentanţii companiei au confirmat posibilitatea devansării termenelor de livrare pentru primele două sisteme radar mobile Ground Master 200 MM/A: primul cu câteva săptămâni, iar cel de-al doilea cu câteva luni faţă de calendarul iniţial”, a transmis, marţi seară, Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, această accelerare va permite Forţelor Aeriene Române să beneficieze mai devreme de capabilităţi moderne pentru detectarea ameninţărilor aeriene, de la drone care zboară la joasă altitudine până la aeronave şi rachete la altitudini mari.

„Avem nevoie de capabilităţi moderne pentru protejarea spaţiului aerian, iar livrarea mai rapidă a acestor sisteme este un pas important. În acelaşi timp, ne interesează ca programele de înzestrare să însemne şi dezvoltare industrială în România: transfer de tehnologie, implicarea companiilor locale şi locuri de muncă pentru specialiştii noştri. Investiţiile în competenţă şi tehnologie trebuie să se regăsească şi în capacitatea industriei româneşti de a participa la proiecte de apărare complexe”, a declarat ministrul apărării naţionale, Ştefan-Radu Oprea, citat în comunicat.

Ministerul Apărării precizează că achiziţia sistemelor radar de supraveghere aeriană de tip Gap Filler se derulează în cooperare cu alte state europene, sub coordonarea Franţei, iar programul sistemelor mobile de dirijare la apropiere şi aterizare este derulat în baza contractului încheiat cu asocierea Thales România - Thales LAS France. Ambele programe contribuie la modernizarea infrastructurii radar şi la consolidarea capabilităţilor Forţelor Aeriene Române.

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Editor : B.E.