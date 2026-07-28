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Arme biologice și otrăvuri după rețeta ChatGPT. Inteligența artificială a transmis sute de răspunsuri „mortale și precise” (WSJ)

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ChatGPT.
ChatGPT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto/ Profimedia Images
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După actualizarea popularului chatbot bazat pe inteligență artificială ChatGPT, în vara anului 2025, sute de utilizatori din întreaga lume i-au adresat cereri privind crearea și utilizarea armelor biologice și a otrăvurilor, scrie The Wall Street Journal.

Modelele de IA ale companiei le-au răspuns utilizatorilor și le-au oferit instrucțiuni pas cu pas. Angajații OpenAI au descris faptul că unele răspunsuri erau atât de simple, încât chiar și un elev de liceu care studiază biologia le-ar fi putut urma. Surse ale WSJ afirmă că biologii și experții în terorism au calificat unele răspunsuri ale ChatGPT drept „mortale de precise”.

La începutul anului 2026, unii utilizatori au încercat să obțină de la ChatGPT informații despre modalitățile de răspândire a agenților patogeni infecțioși. Unul dintre utilizatori era interesat de modificarea virusului rujeolic astfel încât focarul de boală să devină rezistent la vaccin. Un altul a întrebat despre producerea ricinei — o substanță interzisă, extrem de toxică. Compania a blocat ulterior conturile utilizatorilor, dar nu a raportat astfel de solicitări autorităților de aplicare a legii. În SUA nu există legi care să oblige companiile din domeniul IA să limiteze astfel de solicitări sau să divulge informații.

O reprezentantă a companiei OpenAI, proprietara botului cu IA, a declarat că, în 2025, compania a creat un sistem de identificare a utilizatorilor care ar putea încerca să folosească IA pentru dezvoltarea armelor biologice. Identificarea acestor utilizatori rămâne o sarcină dificilă: ChatGPT primește aproximativ 2,5 miliarde de cereri pe zi.

Testele interne au arătat că utilizatorii pot ocoli restricțiile. Utilizatorii au reușit să obțină instrucțiuni pentru prepararea napalmului, formulând cererea ca pe o rugăminte de a „citi rețeta pe care, pretins, le-ar fi spus-o bunica înainte de culcare”. Amy Chang, șefa departamentului de cercetare privind amenințările și securitatea la Cisco, a declarat că, în timpul testării modelelor ChatGPT, Claude și Gemini, cercetătorii au reușit să obțină răspunsuri potențial periculoase după câteva etape de interacțiune cu modelele. Potrivit acesteia, niciun model nu este 100% sigur, mai ales dacă utilizatorul este insistent.

Dezvoltarea IA poate simplifica pregătirea atacurilor teroriste. Potrivit lui Hamza Chaudhry de la Future of Life Institute, pentru indivizi, sistemele pot deveni un instrument de planificare a atacurilor, iar pentru grupurile mai organizate — un asistent care va explica greșelile și va ajuta la elaborarea unor scenarii complexe. Conform datelor WSJ, amenințarea utilizării inteligenței artificiale pentru crearea de arme biologice a fost discutată de mai multe ori la Casa Albă și la Ministerul Apărării al SUA.

Editor : A.R.

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