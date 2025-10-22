Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, este acuzat de hărțuire față de o tânără de 18 ani, într-un club din București. Poliţia Capitalei anunță că s-a autosesizat. Artistul a transmis pe Facebook că regretă cele întâmplate și își cere iertare celor afectați de comportamentul său.

Poliţia Capitalei anunţă că s-a autosesizat după ce mama unei tinere îl acuză pe artistul Artan din trupa Timpuri Noi că a încercat să-i sărute cu forţa fiica de 18 ani, după care ar fi procedat la fel cu o altă tânără. Până în prezent nu a fost formulată nicio plângere penală, precizează Poliția.

Mama unei tinere de 18 ani acuză, într-o postare pe Facebook, că fiica de 18 ani a fost „hărţuită” de Adrian Pleşca, zis Artanu, din trupa Timpuri Noi şi Partizan, în vârstă de 64 de ani.

Incidentul a avut loc luni seară, la un local din Bucureşti.

„După ce a fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate şi a încercat să o sărute cu forţa şi să tragă din ţigara ei electronică. Ea şi prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistenţe - ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a şi sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”, a povestit femeia.

Potrivit femeii, şi organizatorul a recunoscut că Pleşca „mai face aşa ceva”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reacția lui Adrian Pleșca: Regret foarte mult

Artistul și-a explicat gestul într-un clip video postat pe Facebook, cerând iertare celor implicați.

„Folosesc acest filmuleț pentru a spune că regret foarte mult. Câteodată din cauza diagnosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, câteodată mi se întâmplă lucruri mai bizare de care trec ușor doar cei care mă cunosc foarte bine. Altfel, în public, câteodată sunt înțeles greșit. Îmi pare foarte rău și cer părților vătămate să mă ierte și, să știți, că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să-mi exprim ideile și vor fi alături de mine,” a transmis Adrian Pleşca, zis Artan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Poliția Capitalei: Nu a fost formulată nicio plângere penală

Poliţia Capitalei a transmis că se fac cercetări și că, până în prezent, nu a fost formulată nicio plângere penală.

”Poliţiştii din cadrul Secţiei 12 Poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate în mediul online, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi a condiţiilor în care ar fi avut loc incidentul. La acest moment, nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate. Facem precizarea că orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile sau a fost victima unei fapte de natură penală este încurajată să se adreseze de îndată celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112, pentru ca autorităţile să poată interveni prompt şi să dispună măsurile legale necesare”, a transmis Poliţia Capitalei.

De asemenea, poliţiştii fac mai multe recomandări.

„Nu ezitaţi să semnalaţi comportamente inadecvate sau agresive, chiar dacă nu sunteţi victima directă; Dacă vă simţiţi în pericol într-un spaţiu public sau privat, căutaţi sprijin imediat (de la personalul locaţiei, de la apropiaţi sau de la autorităţi); Încurajăm persoanele afectate să păstreze eventuale probe audio-video sau martori care pot sprijini stabilirea adevărului; Sesizarea autorităţilor este esenţială pentru a preveni repetarea unor astfel de fapte şi pentru a asigura un spaţiu public sigur pentru toţi cetăţenii”, a adăugat Poliţia Capitalei.

Editor : A.P.