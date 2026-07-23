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Artiști neplătiți după o gală organizată de o consilieră județeană din Iași: Înainte de a face publică situația, s-a ales dialogul

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Fotografie de la evenimentul la care au participat artiștii care reclamă că nu au primit onorariile / Fotografie preluată de pe contul public de Facebook al Inei Paladi
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Mai mulți artiști care au participat în martie la un concert organizat de o consilieră județeană la Opera Națională Iași reclamă că nici până acum nu și-au primit onorariile. Reprezentanții acestora arată că au încercat să ia legătura pe toate căile cu organizatoarea concertului, însă nu au primit niciun răspuns până în acest moment, deși au trecut cinci luni. 

Reclamația a fost făcută de reprezentanții Asociației Tao Cultural, asociația care îi reprezintă pe artiști, printr-un comunicat de presă.

Este vorba de concertul „Basarabia în Inimă - Gala Eugen Doga”, care a avut loc pe 27 martie la Opera Națională din Iași.

„Concertul a fost organizat la invitația organizatoarei, Ina Paladi, care apare în materialele oficiale de promovare ale concertului mai sus menționat, în calitate de Director de Proiect. 

Totodată, contractul privind prestațiile artistice a fost încheiat între Asociația Tao Cultural, reprezentanta artiștilor, și societatea al cărei Administrator este Ina Paladi, SC OVIDIU CEZAR CONSTANȚA SRL”, reclamă Tao Cultural.

  • Ina Paladi este în prezent consilier județean în Iași, aleasă în 2024 pe listele alianței dintre USR, PMP și Forța Dreptei (Alianța Dreapta Unită - ADU). 
  • În 2020, a candidat fără succes pentru un post de parlamentar, pe vremea când era vicepreședinte al organizației feminine a PNL Iași.
  • Pe pagina personală de Facebook se recomandă „actriță, regizor, profesor de teatru, mamă a trei copii minunați, pasionată de Artă şi ocrotită de toate cele nouă muze şi grații”.
  • Potrivit Termene.ro, ea deține în prezent două firme active - Ovidiu Cezar Constanța SRL (înființată în 2014 - cu obiect principal de activitate - activități de interpretare artistică) și Boon Di Tat SRL (înființată în 2021, cu obiect principal de activitate - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine);

Asociația Tao Cultural, care îi reprezintă pe soprana Ioana Novac, trupa Distinto, dirijorul Iosif Prunner, actorul Nicolae Jelescu, orchestratorul Marius Sireteanu și Viorica Doga arată că evenimentul „s-a desfășurat în condiții normale, iar artiștii invitați de doamna consilier județean Ina Paladi și-au executat prestațiile artistice la cel mai înalt nivel”. 

„Înainte de a se face publică această situație, s-a ales dialogul - au fost efectuate nenumărate apeluri telefonice către organizator, doamna consilier județean Ina Paladi. Au fost trimise e-mailuri,  expediate mesaje prin toate canalele de comunicare cunoscute. Nu s-a oferit niciun răspuns”, subliniază reprezentanții Tao Cultural. 

Reprezentanții asociației mai arată că au cerut Primăriei Municipiului Iași și Consiliului Județean Iași să clarifice cadrul în care a fost organizat evenimentul, în condițiile în care, în deschiderea concertului au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene.

„Prin răspunsurile comunicate, ambele instituții au precizat că nu au participat la finanțarea concertului și că, potrivit evidențelor lor, nu au avut pe agenda de lucru ședințe sau proceduri privind aprobarea unei solicitări de finanțare pentru acest eveniment.

Aceste răspunsuri oficiale sunt relevante în contextul în care materialele de promovare ale concertului prezentau Primăria Municipiului Iași și Consiliul Județean Iași ca parteneri, iar reprezentanții celor două instituții au fost prezenți la deschiderea oficială a evenimentului”, mai subliniază asociația. 

Digi24.ro a cerut un punct de vedere din partea consilierei județene Ina Paladi, însă nu a oferit un răspuns până la ora publicării acestui articol. 

Editor : M.G.

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