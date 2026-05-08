Live TV

Ministerul de Externe vrea să retragă statutul de utilitate publică unei asociații conduse de Adrian Năstase. Reacția fostului premier

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - BOOKFEST 2019 - 1 IUNIE 2019
Adrian Nastase, fost premier al României și lider PSD. Inquam Photos / Bogdan Buda
Din articol
  Fritz: A început cuibul de viespi să se agite Năstase: „Era oare o prioritate?”

Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că a decis retragerea statutului de utilitate publică al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (A.D.I.R.I.), pentru că nu mai îndeplineşte de șapte ani criteriile legale. Decizia MAE trebuie formalizată în şedinţă de guvern prin Hotărâre de Guvern şi va fi reintrodusă pe ordinea de zi în următoarea şedinţă a Guvernului, mai spune ministrul, citat de News.ro.

„Am decis retragerea statutului de utilitate publică al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (A.D.I.R.I.) pentru că nu mai îndeplineşte de 7 ani criteriile legale. Decizia MAE trebuie formalizată în şedinţă de guvern prin Hotărâre de Guvern şi nu vom renunţa la asta, va fi reintrodusă pe ordinea de zi în următoarea şedinţă, pentru că nu am văzut nicio analiză juridică consistentă care să poată să susţină continuarea statutului de utilitate publică în absenţa respectării criteriilor legale”, anunţă Oana Ţoiu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul de Externe precizează că decizia este o datorie, nu o opţiune. „Statutul de utilitate publică nu este un blazon perpetuu, nu judec istoria sau contribuţia membrilor organizaţiei de-a lungul timpului, asta poate judeca fiecare.

Organizaţia îşi poate continua activitatea în domeniile pe care le consideră relevante, dar criteriile legale pentru statutul de utilitate publică a ales să nu le îndeplinească ani la rând, fie pentru că a considerat că nu îi este necesar acest statut, fie pentru că a considerat că are un statut special", explică ministrul decizia.

Oana Ţoiu mai arată că a iniţiat la începutul mandatului o analiză riguroasă a tuturor organizaţiilor pentru care ministerul este autoritate iniţiatoare a recunoaşterii utilităţii publice şi un merit semnificativ îl au presa şi societatea civilă care au semnalat de-a lungul anilor acolo unde au identificat probleme.

„A.D.I.R.I. nu şi-a îndeplinit, din 2018 până în prezent, nici obligaţia legală de a depune şi publica rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial şi în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, aşa cum impune legea. Şase ani de tăcere instituţională, în condiţiile în care legea cere raportare anuală. Se poate verifica simplu, registrul este public”, explică ministrul de Externe.

Ţoiu adaugă că presiunea pentru deciziile corecte este şi va continua să fie foarte mare. „Nu ne mai permitem să nu reparăm relaţia de încredere între stat şi cetăţean şi am început de o vreme dar asta va dura şi va cere mult efort, curaj şi claritate. Şi va deranja. Dar vom continua”, mai afirmă Oana Ţoiu.

Decizia MAE trebuie formalizată în şedinţă de guvern prin Hotărâre de Guvern şi va fi reintrodusă pe ordinea de zi în următoarea şedinţă a Guvernului, mai spune ministrul, scrie News.ro.

Fritz: A început cuibul de viespi să se agite

Liderul USR, Dominic Fritz, arată că este una dintre asociaţiile controlate de Adrian Năstase şi că a şi început cuibul de viespi să se agite, mai ales că, odată cu statutul de utilitate publică, vor pierde şi privilegiul de a folosi vila de pe Kiseleff, care e a statului.

„Nici nu a apucat ministra Oana Ţoiu să anunţe că una dintre asociaţiile controlate de Adrian Năstase va rămâne fără statutul de „utilitate publică”, că a şi început cuibul de viespi să se agite. Odată cu statutul de utilitate publică, vor pierde şi privilegiul de a folosi vila de pe Kiseleff, care e a statului”, a scris liderul USR Dominic Fritz pe Facebook. 

El arată că ”atacurile vor fi dure, vor spune că e răzbunare politică, dar legea e cât se poate de clară: statutul de utilitate nu e un privilegiu pe viaţă, ci vine cu nişte responsabilităţi minime, pe care această asociaţie nu le-a respectat”. 

”Cine de 7 ani nu a putut să producă un simplu raport de activitate (oare ce au de ascuns?) nu poate să pretindă dreptul la o vilă gratis în centrul Bucureştiului. Reguli egale pentru toţi!  Felicitări, Oana, pentru curaj. Suntem alături de tine!”, mai spune Fritz. 

Năstase: „Era oare o prioritate?”

„Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale (ADIRI) este una dintre cele mai importante instituții academice și diplomatice create în România în perioada postbelică pentru studiul dreptului internațional, al relațiilor internaționale și al istoriei diplomației românești. Înființată oficial în anul 1966, ADIRI a reunit, de la început, elite ale diplomației, ale mediului universitar și ale conducerii politice și culturale românești.

Era oare o prioritate a politicii externe românești și a guvernului interimar retragerea, acum, a statutului său de utilitate publică? Acum, când se împlinesc 60 de ani de la înființarea sa?”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

„În istoria diplomației românești, ADIRI rămâne, însă, în opinia mea, una dintre instituțiile care au contribuit decisiv la formarea și afirmarea școlii române de drept internațional dar si la formarea a numeroși diplomați. Părinții unora dintre cei care conduc astăzi MAE frecventau activitățile Asociației. Sigur, acel format nu mai era cel mai potrivit pentru lumea academică actuală. Dincolo de toate comentariile legate de rolul unora dintre membrii săi de după Revoluție, cred că ADIRI – o instituție inteligentă a politicii externe românești din perioada Războiului Rece – trebuia lăsată să dispară în liniște. Nu deranja cu nimic – nu lua bani de la MAE sau de la guvern, nu mai avea sediu, nu mai avea salariați. Avea însă, si cred că are în continuare, un prestigiu pe care nu i-l poate afecta decizia inutilă a guvernului interimar, luată la propunerea ministrului de Externe”, a mai scris Adrian Năstase.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
nicusor si fritz
4
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Digi Sport
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministerul Afacerilor Externe
Imperiul imobiliar al Ministerului de Externe: MAE deține 200 de clădiri și terenuri în străinătate. Cât valorează
oana toiu
Oana Ţoiu şi şeful Comitetului Militar al NATO au discutat despre incidentele cu drone și securitatea Flancului Estic
oana toiu face declaratii
România, în centrul deciziilor NATO privind ameninţările hibride. Ce rol-cheie va avea Bucureștiul în strategia Alianţei
Ministerul Afacerilor Externe.
Atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Belgia. Anunțul MAE
oana toiu 3
Țoiu, după declasificarea arhivelor MAE: „E timpul să înțelegem perioada de tranziție și lecțiile ei”
Recomandările redacţiei
pucheanu psd
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș”...
Dominic Fritz
Dominic Fritz exclude o fuziune între USR și PNL: „Suntem partide...
umbrele cu ploaie si vant
Meteorologii anunță din nou vreme mai rece decât de obicei. Zonele în...
Ionuț Pucheanu
Cum se conduce PSD. Planul moțiunii de cenzură cu AUR, ținut la secret
Ultimele știri
Sorin Grindeanu atacă „moștenirea Bolojan”: „Au promis reformă. Au livrat recesiune!”
Cumnatul lui Peter Magyar renunţă la candidatura pentru funcţia de ministru al justiţiei din Ungaria
Lider PSD: Varianta unui premier tehnocrat, luată în calcul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Câți ani are, de fapt, Victor Pițurcă. Ce face de arată atât de tânăr
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
Pro FM
Anghel Damian, sincer despre relația cu Theo Rose. Cum le răspunde celor care nu îi văd compatibili: „În...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Grasu XXL, la Digi FM: „Femeile mă plac că sunt personaj, dar sunt urât, frate”. La ce film a plâns artistul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă