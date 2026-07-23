Claudia Ciobanu, absolventă a specializării Asistență Medicală Generală și șefă de serie la UMF Iași, a susținut marți un discurs, în cadrul ceremoniei de absolvire, în care a reproșat conducerii facultății că ea și majoritatea colegilor săi, la finalul anilor de studiu, nu se simt pregătiți să intre în câmpul muncii.

În discursul său, tânăra a făcut un apel către conducerea facultății și s-a plâns de modul de predare și cel de practică în spitale.

„Perioada anilor de facultate nu a fost deloc simplă și poate cu părere de rău spun că uneori am simțit că nu avem susținere de la persoanele de la care am fi așteptat să ne susțină. Și vreau să mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Înțeleg că poate nu toate lucrurile țin de dumneavoastră, dar haideți să încercăm să facem lucrurile să meargă și să fie bine pentru toată lumea. Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri. Nu este în regulă să stăm uneori cu orele să sprijinim pereții în spitale fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este medicină”, a spus Claudia.

„Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească an de an taxă și totuși uneori să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi”, a adaugat tânăra absolventă.

Discursul Claudiei poate fi urmărit în videoul de mai jos, începând de la minutul 2:41.

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Claudia Ciobanu susține că, după anii de studiu, ea și majoritatea colegilor săi nu vor putea intra în câmpul muncii pentru că nu se simt pregătiți pentru asta.

„Sper din tot sufletul ca, odată cu înființarea noii facultăți, și anume cea de Științele Sănătății, lucrurile să fie mult mai bune pentru specializarea Asistență Medicală. Sper ca următorii șefi de serie care vor sta aici în locul meu să poată spună cu mândrie că au absolvit această facultate și că se simt pregătiți să intre în câmpul muncii, pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta”, a mai spus ea.

Editor : C.L.B.