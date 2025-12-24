Live TV

Atac cibernetic la Apele Române: „Situația este sub control, iar activitățile esențiale continuă fără a fi afectată infrastructura"

Imagine cu caracter ilustrativ.

Administrația Națională „Apele Române” a transmis miercuri, 24 decembrie, că „situația este sub control” după ce a suferit un atac cibernetic de tip ransomware. „Au fost inițiate și se află în desfășurare măsuri tehnice clare și etapizate pentru restabilirea completă, sigură și controlată, a activităților instituției”, au transmis reprezentanții Apelor Române.

„În prezent, situația este sub control, iar activitățile esențiale ale ANAR continuă fără a fi afectată monitorizarea resurselor de apă sau funcționarea infrastructurii hidrotehnice”, potrivit unui anunț transmis de reprezentanții Administrației Apele Române.

Aceștia trec în revistă și „principalele măsuri în derulare”:

  • A fost finalizată refacerea conturilor de utilizator;
  • Serviciul de e-mails e află în curs de refacere și stabilizare;
  • Aplicația de dispecerat a fost relocată și pusă în funcțiune într-un mediu informatic securizat;
  • Sunt desfășurate lucrări tehnice pentru repunerea în funcțiune a aplicației financiare;
  • Se lucrează la refacerea și securizarea site-ului;

„Administrația Națională „Apele Române” tratează aceste acțiuni cu prioritate maximă, în colaborare cu autoritățile responsabile ale statului, pentru a asigura protecția sistemelor informatice și continuitatea activităților instituționale. Stadiul lucrărilor va fi comunicat periodic, pe măsură ce fiecare etapă este finalizată. Funcționarea infrastructurii hidrotehnice și activitatea de prognoză și apărare împotriva inundațiilor nu au fost afectate de acest incident”, au mai transmis reprezentanții Administrației Apele Române.

Reamintim că Administrația a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware la finalul săptămânii trecute. DIICOT a deschis deja un dosar penal in rem.

