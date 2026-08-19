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Atac cu cuțitul în curtea unei școli din Teleorman: Un adolescent de 15 ani a fost reţinut pentru tentativă de omor

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masina politie
Foto: Captură Digi24
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Un adolescent în vârstă de 15 ani în judeţul Teleorman a fost reţinut pentru tentativă de omor după ce a înjunghiat de două ori un tânăr de 19 ani. Cei doi au avut un conflict, în curtea unei şcoli, iar în momentul în care tânărul s-a întors cu spatele, adolescentul l-a atacat cu un cuţit tip briceag.

„În data de 17.08.2026, în jurul orei 21:50, în timp ce se aflau în curtea Şcolii Gimnaziale din Mavrodin, pe fondul unui conflict anterior, inculpatul, minor în vârstă de 15 ani, a înjunghiat-o de două ori în spate, în zona hemitoracelui stâng, pe persoana vătămată, în vârstă de 19 ani, cu un cuţit tip briceag pe care îl purta fără drept asupra sa", transmite, miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman.

Victima este un tânăr cu care adolescentul a avut un conflict. Tânărul a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, unde a intrat imediat în sala de operaţie, iar medicii au constatat că leziunile suferite în urma înjunghierii i-au pus viaţa în primejdie.

Adolescentul care l-a atacat pe tânăr a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru tentativă de omor şi port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Miercuri, procurorii au formulat, pe numele agresorului, propunere de arestare preventivă asupra căruia este aşteptat să se pronunţe un judecător de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Teleorman.

Editor : A.P.

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