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Video Atac cu cuțitul la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev au fost răniți de un școlar din clasa a VII-a. Mărturia unei eleve

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Un atac cu cuțitul a avut loc la Școala gimnazială nr 6 „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Foto: Bistrițeanul.ro
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Un elev de clasa a VII-a din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţă, o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi este în custodia acetora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le acordă îngrijiri medicale. Atacul a avut loc la Școala Gimnazială Nr. 6 „Ștefan cel Mare” din Bistrița.

ACTUALIZARE 10:20 Conducerea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița a decis ca orele să fie suspendate astăzi.

ACTUALIZARE 10:05 Potrivit Bistrițeanul.ro, elevul atacator a intrat în școală cu un briceag în mână și o cască de motocicletă pe cap și a înjunghiat o profesoară de matematică, care preda la clasa a VI-a. Un elev i-a sărit în ajutor femeii și a fost și el rănit.

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Conform declarațiilor uneia dintre elevele clasei a VI-a care avea oră cu profesoara de matematică atacată, atacatorul ar fi bătut la ușă, iar când profesoara a deschis ușa, atacatorul s-a năpustit asupra profesoarei. Unii elevi au fugit din clasă în acel moment.

Știrea inițială.

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Inspectoratul de Poliţie Bistriţa-Năsăud informează că în dimineaţa de 19 octombrie în jurul orei 08:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, că un elev de clasa a VII-a al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev.

Potrivit sursei citate, elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora, scrie News.ro.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le acordă îngrijiri medicale.

La faţa locului intervin poliţişti din cadrul Biroului de Ordine Publică şi Biroului de Investigaţii Criminale ale Poliţiei Municipiului Bistriţa, precum şi poliţişti din cadrul Biroului Siguranţă Şcolară şi al Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud informează că cei doi răniţi au fost preluaţi de echipajele medicale şi transportaţi la UPU SMURD Bistriţa pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate.

De asemenea, mai mulţi elevi au prezentat stări de panică şi agitaţie, motiv pentru care a fost alocată suplimentar o autospecială pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM).

Pentru gestionarea situaţiei au fost mobilizate un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean cu medic şi o autospecială pentru transport personal şi victime multiple.

Editor : B.E.

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