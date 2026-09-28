Rusia a atacat masiv Ucraina duminică seara, atacul putând fi observat inclusiv din România. Pe Internet circulă imagini surprinse în cartierul Dallas din municipiul Tulcea, în timpul atacului cu drone din apropierea graniței. De altfel, un mesaj RO-Alert a fost emis pentru zona de nord a județului Tulcea, după identificarea unor ținte aeriene în zona de frontieră cu Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media