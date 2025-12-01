Atacurile Ucrainei asupra flotei fantomă a Rusiei au scumpit transportul pe Marea Neagră

Costul transportului de mărfuri prin Marea Neagră a crescut luni, după ce drone navale ucrainene au lovit săptămâna trecută două petroliere din flota fantomă a Rusiei. Surse din domeniu au declarat pentru Reuters că temerile legate de alte atacuri, inclusiv de represalii ruseşti prin lovituri similare, au ca efect creşterea prețurilor la asigurările de risc de război pe care trebuie să le încheie operatorii navelor.

Astfel, primele de asigurare pentru riscul de război stabilite de asigurători au crescut la 0,5% din valoarea navei, în cazul navelor care au opriri în porturile ucrainene, faţă de 0,4% cu o săptămână în urmă.

De asemenea, asigurarea de risc de război pentru porturile ruseşti de la Marea Neagră, care este de obicei mai mare, a fost cotată la procente cuprinse între 0,65% şi 0,8% din valoarea navei, faţă de aproximativ 0,6% săptămâna trecută, notează Agerpres.

Două petroliere, Kairos şi Virat, care navigau sub pavilionul statului Gambia, dar fac parte din „flota din umbră” cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale, au fost lovite vineri seară de drone navale ucrainene în Marea Neagră în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale ale acesteia. Nava Virat a fost lovită din nou sâmbătă dimineaţa.

Ambele petroliere se deplasau fără încărcătură către portul rusesc Novorossiisk, unde un alt atac ucrainean cu drone a scos din funcţiune un terminal petrolier pe unde este exportat de asemenea petrol kazah.

Un al treilea petrolier, Mersin, sub pavilion panamez, dar operat de o companie turcă şi folosit de asemenea la exportul de petrol rusesc, a fost avariat joi în Atlantic în apropierea statului african Senegal, în urma a patru explozii exterioare a căror cauză încă nu este clară.

Loviturile asupra petrolierelor Kairos şi Virat au fost primele atacuri recunoscute de Ucraina asupra unor nave civile de când se află în război cu Rusia, atacuri ce riscă să antreneze o ripostă în oglindă din partea acesteia.

Este totuşi puţin probabil ca Rusia să riposteze împotriva navelor comerciale care se îndreaptă spre Ucraina atunci când acestea se află în apele teritoriale ale Turciei, Bulgariei sau României, întrucât aceasta ar echivala cu un atac asupra teritoriului unei ţări NATO.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a atenţionat luni asupra unei „escaladări îngrijorătoare”, după ce războiul ruso-ucrainean „a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”.

„Nu putem accepta aceste atacuri în nicio circumstanţă, întrucât ameninţă securitatea navigaţiei, mediul şi viaţa în zona noastră economică exclusivă” şi „adresăm avertismentele necesare tuturor părţilor implicate” a subliniat preşedintele Turciei.

