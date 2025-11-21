Live TV

Atenție la produsele de post cumpărate înainte de Crăciun. ANSVSA avertizează asupra pericolelor

Data actualizării: Data publicării:
masa de craciun, peste
Foto: Profimedia
Din articol
Atenție la produsele de post cumpărate din surse neautorizate Cum verificăm dacă produsele de post sunt sigure ANSVSA: nu cumpărați produse alimentare de post din locuri neautorizate

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează consumatorii asupra riscurilor legate de achiziția produselor de post, în special a celor vândute în spații neautorizate sau pe rețelele de socializare, în perioada Postului Crăciunului. Instituția recomandă verificarea atentă a etichetelor, a provenienței și a condițiilor de comercializare și atenționează că unele produse pot fi neconforme sau chiar periculoase pentru sănătate.

Atenție la produsele de post cumpărate din surse neautorizate

În comunicatul transmis, ANSVSA avertizează că produsele alimentare comercializate în spații neînregistrate sau necontrolate pot reprezenta un risc real.

Le recomand tuturor celor care achiziționează produse alimentare să verifice cu atenție etichetele și să cumpere doar din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. Produsele comercializate în spații necontrolate sau pe rețele de socializare de persoane neînregistrate pot fi neconforme și pot reprezenta un risc real pentru sănătate. Siguranța alimentelor începe cu informarea corectă și cu alegeri responsabile.” — dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA

Instituția recomandă consumatorilor să fie atenți la proveniență, ambalaj și etichetare, pentru a evita achiziționarea unor produse neconforme sau contrafăcute.

Cum verificăm dacă produsele de post sunt sigure

ANSVSA recomandă verificarea atentă a tuturor informațiilor de pe ambalaj:

  • lista completă a ingredientelor;
  • alergeni precum gluten, soia, nuci, arahide, semințe de susan;
  • valorile nutriționale – în special conținutul de sare, zahăr și calorii;
  • mențiunea „poate conține urme de lapte/ou”;
  • date despre producător și numărul lotului.

Pentru produsele preambalate, ambalajul trebuie să fie intact, fără rupturi.
Produsele vrac trebuie expuse în condiții igienice, protejate de praf și contaminare.

Instituția avertizează și asupra produselor perisabile:

  • salate, creme vegetale și preparate ambalate trebuie păstrate la temperaturi corespunzătoare;
  • produsele care necesită refrigerare nu trebuie cumpărate dacă sunt ținute la temperatura ambientală;
  • nu se achiziționează produse cu date de consum modificate sau depășite.

ANSVSA: nu cumpărați produse alimentare de post din locuri neautorizate

Achizițiile din spații neautorizate reprezintă un risc major, deoarece comercianții nu pot asigura lanțul de frig, condițiile de transport și depozitare, sau controlul sanitar-veterinar.

ANSVSA recomandă ferm ca produsele alimentare să fie cumpărate doar din unități autorizate sau înregistrate.

Recomandări pentru achiziția peștelui și a produselor din pește în zilele cu dezlegare

Pentru zilele în care este permis consumul de pește în timpul postului, ANSVSA oferă următoarele recomandări:

Pește proaspăt

  • suprafața nu trebuie să fie lipicioasă sau acoperită cu mucus excesiv;
  • miros specific de mare/râu, nu rânced;
  • ochi limpezi, proeminenți;
  • branhii roșii, umede;
  • carne fermă și elastică.

Pește congelat

  • glazura de gheață să fie subțire și uniformă;
  • ambalaj intact, fără rupturi;
  • fără acumulări excesive de gheață în interior.

Pește afumat

  • aspect uniform, fără pete de mucegai;
  • miros și gust specifice de produs afumat.

Totodată, ANSVSA recomandă cumpărarea peștelui doar din unități autorizate, unde sunt garantate condițiile de igienă și lanțul frigorific.

ANSVSA subliniază că siguranța alimentelor este esențială pentru protejarea sănătății populației. Alegerea produselor din surse sigure, evitarea ofertelor „avantajoase” din locuri necontrolate și citirea corectă a etichetelor sunt măsuri esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
angajata in birou
4
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Digi Sport
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Târgul de Crăciun Winter Wonderland din Piața Alba Iulia. Foto Getty Images
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
legume in cosul de cumparaturi
„E mai scump decât mâncarea de dulce”. Postul, piperat pentru buzunarele românilor. Cum evită până și restaurantele risipa
turist pleaca in vacanta la aeroport
Laponia, Maldive și Dubai, destinațiile preferate de români, de Sărbători. Cât costă o vacanță. „Charterele sunt deja pline”
Târguri de Crăciun în București. Foto Getty Images
Răsfăț pe bani publici. Primăria Capitalei dă 3 milioane de euro pentru 3 târguri de Crăciun. „În loc să facă infrastructură”
Online shopping website on laptop screen with female hands typing. Freedom shopping e-commerce.
Pericolul la care se expun românii care cumpără alimente de pe rețelele sociale. Autoritățile trag un semnal de alarmă
Recomandările redacţiei
European Union leaders' summit in Brussels
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza...
ilie bolojan face declaratii
Ora 16:00. Premierul Ilie Bolojan explică ce se întâmplă cu pensiile...
Ludovic Orban.
Ludovic Orban, replică pentru Nicușor Dan: „Viața mea nu este o...
Dmitrti Peskov
Peskov spune că Rusia nu știa nimic despre planul de pace...
Ultimele știri
Ce se va discuta în CSAT. Nicușor Dan: „Suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”
Noi reguli privind votarea la Eurovision, după controversa de anul acesta când Israelul a obținut cele mai multe voturi de la public
Un șofer beat a lovit trei mașini parcate lângă Curtea de Apel București. Tânărul ar fi consumat și cocaină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Fatima Bosch, Miss Universe 2025. A fost certată în public de directorul concursului: "M-a făcut...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în...
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de...
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi Sport
Comunicatul clinicii unde a fost operat Gigi Becali. În ce stare se află patronul FCSB-ului
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...