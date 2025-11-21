Atenție la produsele de post cumpărate înainte de Crăciun. ANSVSA avertizează asupra pericolelor

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează consumatorii asupra riscurilor legate de achiziția produselor de post, în special a celor vândute în spații neautorizate sau pe rețelele de socializare, în perioada Postului Crăciunului. Instituția recomandă verificarea atentă a etichetelor, a provenienței și a condițiilor de comercializare și atenționează că unele produse pot fi neconforme sau chiar periculoase pentru sănătate.

Atenție la produsele de post cumpărate din surse neautorizate

În comunicatul transmis, ANSVSA avertizează că produsele alimentare comercializate în spații neînregistrate sau necontrolate pot reprezenta un risc real.

„Le recomand tuturor celor care achiziționează produse alimentare să verifice cu atenție etichetele și să cumpere doar din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. Produsele comercializate în spații necontrolate sau pe rețele de socializare de persoane neînregistrate pot fi neconforme și pot reprezenta un risc real pentru sănătate. Siguranța alimentelor începe cu informarea corectă și cu alegeri responsabile.” — dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA

Instituția recomandă consumatorilor să fie atenți la proveniență, ambalaj și etichetare, pentru a evita achiziționarea unor produse neconforme sau contrafăcute.

Cum verificăm dacă produsele de post sunt sigure

ANSVSA recomandă verificarea atentă a tuturor informațiilor de pe ambalaj:

lista completă a ingredientelor;

alergeni precum gluten, soia, nuci, arahide, semințe de susan;

valorile nutriționale – în special conținutul de sare, zahăr și calorii;

mențiunea „poate conține urme de lapte/ou”;

date despre producător și numărul lotului.

Pentru produsele preambalate, ambalajul trebuie să fie intact, fără rupturi.

Produsele vrac trebuie expuse în condiții igienice, protejate de praf și contaminare.

Instituția avertizează și asupra produselor perisabile:

salate, creme vegetale și preparate ambalate trebuie păstrate la temperaturi corespunzătoare;

produsele care necesită refrigerare nu trebuie cumpărate dacă sunt ținute la temperatura ambientală;

nu se achiziționează produse cu date de consum modificate sau depășite.

ANSVSA: nu cumpărați produse alimentare de post din locuri neautorizate

Achizițiile din spații neautorizate reprezintă un risc major, deoarece comercianții nu pot asigura lanțul de frig, condițiile de transport și depozitare, sau controlul sanitar-veterinar.

ANSVSA recomandă ferm ca produsele alimentare să fie cumpărate doar din unități autorizate sau înregistrate.

Recomandări pentru achiziția peștelui și a produselor din pește în zilele cu dezlegare

Pentru zilele în care este permis consumul de pește în timpul postului, ANSVSA oferă următoarele recomandări:

Pește proaspăt

suprafața nu trebuie să fie lipicioasă sau acoperită cu mucus excesiv;

miros specific de mare/râu, nu rânced;

ochi limpezi, proeminenți;

branhii roșii, umede;

carne fermă și elastică.

Pește congelat

glazura de gheață să fie subțire și uniformă;

ambalaj intact, fără rupturi;

fără acumulări excesive de gheață în interior.

Pește afumat

aspect uniform, fără pete de mucegai;

miros și gust specifice de produs afumat.

Totodată, ANSVSA recomandă cumpărarea peștelui doar din unități autorizate, unde sunt garantate condițiile de igienă și lanțul frigorific.

ANSVSA subliniază că siguranța alimentelor este esențială pentru protejarea sănătății populației. Alegerea produselor din surse sigure, evitarea ofertelor „avantajoase” din locuri necontrolate și citirea corectă a etichetelor sunt măsuri esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

