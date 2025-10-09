Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă: Avionul British Airways circula pe ruta Istanbul - Londra

O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care circula pe ruta Istanbul - Londra, a aterizat, joi, pe Aeroportul Henri Coandă, după ce patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum.

„O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra, a solicitat, astăzi, la ora 17.50, aterizarea de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale. Din primele informaţii, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum”, a transmis, joi, Compania Naţională Aerorpoturi Bucureşti.

Sursa citată a precizat că imediat a fost dispusă formarea dispozitivului de urgenţă pe aeroport.

Aeronava a aterizat în siguranţă la ora 18.14, iar la bord au urcat echipajul medical al aeroportului şi un echipaj SMURD.

Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri.

Deocamdată, autorităţile nu au precizat de unde provenea fumul şi ce anume s-a întâmplat.

Editor : A.P.