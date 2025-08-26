Live TV

Foto Au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân, după ce au pretins că sunt de la deratizare. Poliția a găsit banii îngropaţi în pământ

Trei bărbaţi din judeţul Cluj, care în urmă cu o săptămână au furat 30.000 de euro, în diverse valute, din casa unui bătrân din Târgu Mureş, unde au intrat sub pretextul că fac lucrări de deratizare, au fost reţinuţi de către poliţiştii mureşeni. În urma unor percheziţii făcute la locuinţele suspecţilor, anchetatorii au descoperit peste 112.000 de lei, bani îngropaţi în pământ, sub podelele locuinţelor.

Ancheta în acest caz a fost deschisă de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Târgu Mureş în 18 august, după ce un bătrân a reclamat că din apartamentul său din Tîrgu Mureş a fost furată o sumă de bani care depăşeşte 30.000 de euro, scrie News.ro.

„Din verificările efectuate, două persoane necunoscute ar fi pătruns în apartamentul unui bărbat de 81 de ani, din Târgu Mureş, iar, sub pretextul efectuării unei deratizări, ar fi sustras dintr-o încăpere mai multe sume de bani, în diferite valute, în valoare de peste 30.000 de euro. De asemenea, poliţiştii au stabilit că cei doi ar fi părăsit localitatea cu sprijinul unui alt bărbat necunoscut”, informează Poliţia judeţeană Mureş.

Ancheta i-a condus pe poliţişti către ipoteza conform căreia principalii suspecţi sunt trei bărbaţi cu vârste de 26, 54 şi 56 de ani, din Bonţida, judeţul Cluj.

Marţi, anchetatorii au descins la locuinţele celor trei suspecţi, iar în urma unor percheziţii domiciliari au recuperat o parte din prejudiciu.

„Au fost descoperite şi ridicate astfel mai multe mijloace materiale de probă, dar şi mai multe sume de bani, în valoare de peste 112.000 de lei, unele fiind descoperite în pământ, îngropate sub locaţiile percheziţionate”, precizează sursa citată.

Banii erau băgaţi în pungi din plastic şi îngropaţi sub podelele caselor.

Cei trei bărbaţi au fost conduşi la sediul unităţii de poliţie, pentru continuarea cercetărilor, fiind reţinuţi pentru 24 de ore. Miercuri, 27 august, ei vor fi prezentaţi magistraţilor cu propunere legală.

