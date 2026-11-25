Doi tineri din Sibiu, care au închiriat un apartament pe Booking în Alba Iulia, au furat tot ce le-a picat în mână. Dar au „mulțumit”, la plecare. Proprietarul locuinței a povestit pentru ziarulunirea.ro că a închiriat apartamentul pentru două zile. Turiștii au lăsat pe pat un buchet de trandafiri, după ce au plecat cu aproape toate bunurile din casă.

Un proprietar din Alba Iulia, care are un apartament de închiriat prin platforma Booking, a găsit apartamentul aproape gol, după ce timp de două zile acesta a fost rezervat de doi tineri din Sibiu.

„Au rezervat pentru două zile şi au furat cât pentru o viaţă”, a povestit proprietarul apartamentului pentru ziarulunirea.ro.

Potrivit acestuia cei doi tineri au plecat din apartamentul închiriat cu un televizor, un aparat de cafea, prosoape, linguri, oale, şampon.

„Tot ce au prins la mână au luat. Au lăsat cadou un buchet de trandafiri”, a mai explicat bărbatul.

Proprietarul nu a stat pe gânduri şi a făcut plângere la Poliţie.

Editor : A.P.