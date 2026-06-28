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AUR propune în Parlament reducerea la jumătate a impozitului pe dividende

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Credit foto: Guliver/Getty Images
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Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus o propunere legislativă în Parlament pentru modificarea Codului fiscal, prin care impozitul pe dividende este redus de la 16% la 8%, se arată într-un comunicat al formaţiunii transmis duminică, potrivit Agerpres. 

Proiectul de lege, iniţiat de deputatul AUR Lucian Muşat, împreună cu deputaţii Cosmin Hristu şi Eduard Koler, propune revenirea la un nivel de impozitare mai echilibrat, după ce impozitul pe dividende a crescut succesiv de la 5%, la 8%, apoi la 10%, ajungând în prezent la 16%.

Deputatul AUR Lucian Muşat a arătat că statul ar trebui să încurajeze performanţa economică, nu să o penalizeze printr-o fiscalitate tot mai ridicată.

„Scădem impozitarea dividendelor de la 16% la 8%. Am depus o iniţiativă legislativă care va diminua această supraimpozitare a dividendelor, care înainte erau impozitate cu 5%, apoi cu 8%, apoi cu 10%, iar acum, în urma guvernării Bolojan, cu 16%. Statul ar trebui să premieze performanţa, nu să o supraimpoziteze”, a declarat deputatul AUR Lucian Muşat.

Parlamentarul a subliniat că statul ar colecta mult mai mulţi bani la bugetul de stat dacă impozitele şi taxele ar fi mai mici.

Totodată, deputatul AUR a motivat propunerea sa prin faptul că România are nevoie de politici fiscale echitabile, care să sprijine dezvoltarea economiei şi a antreprenoriatului românesc.

„Dar cine să gândească? Cine să meargă la şcoală? Cine să plătească salarii? Pentru că ei nu fac niciuna dintre acestea. De asta AUR trebuie să ajungă la guvernare şi de asta AUR va face echitate în toate sectoarele societăţii româneşti. AUR la guvernare!”, a conchis deputatul AUR.

AUR a propus reducerea impozitului pe dividende încă de la începutul anului, prin programul de guvernare şi pachetele de măsuri economice.

Scăderea impozitului pe dividende la 8% urmăreşte susţinerea antreprenorilor români, creşterea competitivităţii economiei şi încurajarea reinvestirii capitalului în România, se menţionează în comunicat.

Editor : C.L.B.

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