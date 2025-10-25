Live TV

Video Autocare cu pelerini, în drum spre Catedrala Națională. Cel mai mare lăcaș ortodox din lume se deschide cu o serie de recorduri

Data publicării:
Catedrala Mântuirii Neamului
Catedrala Mântuirii Neamului. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Catedrala Națională, biserica recordurilor Programul Sfinţirii Catedralei Naţionale

Duminică are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, un eveniment istoric pentru ortodoxie, care va aduna zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini veniți din toată colțurile țării. La 15 ani de când a început construcția, Catedrala se deschide cu o listă de recorduri, care o propulsează în vârful ierarhiei celor mai mari lăcașuri ortodoxe din lume.

„Aproximativ 150 de pelerini s-au adunat astăzi în fața Săli Sporturilor din Cluj-Napoca, de unde au plecat spre București cu trei autocare. Ei vor participa mâine la slujba de sființire a picturii Catedralei Naționale, un eveniment religios de amploare.

Alte grupuri de credincioș din Cluj s-au îmbarcat din diverse parohii, astfel că numărul total al participanților din județ depășește 1.000. Noi am vorbit cu o parte dintre ei și să știți că ne-au mărturisit că e un eveniment important pentru ei, astfel că și-au rezervat loc în autocare chiar și cu patru luni înainte de eveniment.

Mobilizarea este una națională. Din Maramureș circa 300 de pelerini s-au adunat la Catedrala Sfânta Treime din Baia Mare, unde participă la o slujbă de rugăciune și primesc bine cuvântarea preoților înainte de plecare”, relatează jurnalista Digi24, Bianca Timșa.

Catedrala Națională, biserica recordurilor

Dealul Arsenalului, așa se numește bucata de pământ pe care s-a ridicat Catedrala Națională, a cărei construcție a început, efectiv, în 2010. Lăcașul depășește acum în înălțime Parlamentul, colosul administrativ pentru care regimul comunist a sacrificat acum 45 de ani unul dintre cele mai vechi cartiere din București, inclusiv trei biserici demolate complet și două mutate, ascunse vederii în spatele Capitalei imaginate de dictator.

 

Selectarea proiectului și alegerea constructorilor s-au întins pe trei ani, iar lucrările au durat 15 ani și au costat 270 de milioane de euro.

Cel mai mare lăcaș ortodox din lume are o înălțime de 127 de metri, ferestrele superioare oferă o perspectivă completă asupra Bucureștiului, dar și spre interiorul care ocupă mai bine de 13 mii de metri pătrați.

Din cele aproape 400 de ferestre ale Catedralei, 120 sunt vitralii. Lumină dau și cinci candelabre din bronz cu podoabe de piatră albă şi cruci patriarhale.

Edificiul are 8 lifturi și 6 clopote care, împreună, cântăresc 33 de tone, cu o durată de viață estimată la 400 de ani. Înălțimea clopotului mare depășește 3 metri.

Găzduite de turnul clopotniță, la mai bine de 60 de metri înălțime, cele șase clopote vor putea fi auzite de la 15 km distanță, practic din toată capitala. Demn de un record mondial este și clopotul principal - e cel mai mare cu balans liber din lume.

Cele 28 de uși de bronz ale Catedralei sunt coordonate computerizat, iar în caz de alarmă se deschid simultan.

Clădirea Catedralei Naționale a fost proiectată să reziste la cutremure cu magnitudine peste 8,5.

Programul Sfinţirii Catedralei Naţionale

Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale are loc duminică, la ora 12.30. Invitaţii oficiali din interiorul lăcaşului se vor închina primii în Sfântul Altar, urmaţi de grupurile din eparhii. Credincioşii vor avea acces în interior numai după ora 20.00.

Evenimentele legate de Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale vor avea loc după următorul program liturgic:

  • 07.30-10.00 - Săvârşirea Sfintei Liturghii, în Catedrala Naţională, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoţi delegaţi de eparhiile din Patriarhia Română şi 12 diaconi, deoarece la Sfinţirea Altarului Catedralei, în 25 noiembrie 2018, au slujit doar ierarhi din eparhii, nu şi preoţi;
  • 10.15 - Sosirea la Catedrala Naţională a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;
  • 10.30-12.30 - Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale săvârşită de cei doi Patriarhi, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfinţire a picturii se va citi Actul de sfinţire.

Conform spaţiului interior disponibil al Catedralei, în timpul Sfintei Liturghii şi a slujbei de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale vor avea acces în Catedrală numai invitaţii oficiali, în număr de 2.500 de persoane.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
vladimir putin - octombrie 2025
4
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Digi Sport
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-01-10 instant-4635
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineață
militari români
Ziua Armatei Române 2025: Ilie Bolojan participă la ceremonia de la...
oameni in aeroport
Alertă în Lituania. Două aeroporturi au fost închise timp de mai...
Ultimele știri
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță o reorganizare a DSP-urilor: „S-a pierdut total controlul”
Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial - Investigație Kyiv Independent
De ce Belgia nu are interesul să se atingă de averile rusești. 194 de miliarde de euro, blocate la Bruxelles
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sobolan
VIDEO Un șobolan a fost filmat în timp ce se plimbă printre pâini, în vitrina unei brutării din București. Măsurile luate de ANPC
gavfvgfe
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se afla fix pe colțul blocului, știam că fiecare secundă contează”
DNA Romania
Inspector antifraudă din Bucureşti, prins în flagrant când primea mită. Reacția ANAF
Contoare de gaz si tevi de gaz sunt vizibile in exteriorul unui bloc din cartierul Rahova, in Bucuresti
Controale la conductele de gaze din București. Cum sunt verificate posibilele scurgeri de gaz
ciprian ciucu
Cum a fost decisă candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Sondaj INSCOP cu Ciucu, Burduja şi Bujduveanu. Scenarii
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cătălina Ponor, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 21 de ani...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la restaurantul deținut de Simona Halep în Poiana Brasov...
Adevărul
Detalii tulburătoare despre moartea marelui maestru de șah Daniel Naroditsky. Prietenii au încercat să...
Playtech
'Se merită' sau 'merită'? Ce spune norma lingvistică
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor...
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că este un „susținător al mafiei magistraților, o caricatură...
Newsweek
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive?
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...