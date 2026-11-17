Reprezentanţii Autorităţii Navale Române (ANR) au anunţat că nava care a eşuat, luni după-amiază, în zona Vadu, a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale Ucrainei, în luna septembrie. După acest incident, nava a fost ancorată în zona ucraineană, dar atunci când ancora s-a rupt, aceasta a intrat în derivă şi a ajuns în apele teritoriale româneşti. Armatorul urmează să se ocupe de operaţiunile de dezeşuare, iar după ce va fi repusă pe linia de plutire nava va fi remorcată către un şantier naval pentru reparaţii.

„În cursul lunii septembrie nava Mariam M a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale Ucrainei. După atac, nava a rămas ancorată în zona ucraineană până pe data de 14 noiembrie, când ancora s-a rupt, iar ambarcaţiunea a intrat în derivă, fiind purtată de curenţi către zona de responsabilitate a României”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

Ei au menţionat că, încă din momentul în care nava a pătruns în apele româneşti, Centrul Maritim de Coordonare a monitorizat în permanenţă poziţia şi traiectoria acesteia.

Pentru prevenirea oricărui incident naval, autorităţile au emis imediat un aviz către navigatori, avertizând navele aflate în tranzit cu privire la pericolul reprezentat de epava aflată în derivă.

„În cursul zilei de ieri, o navă a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) a fost trimisă în misiune pentru a prelua şi remorca nava Mariam M. Cu toate acestea, din cauza condiţiilor din larg, înainte ca echipajele să poată iniţieze manevrele de remorcaj, nava a fost împinsă spre ţărm şi a eşuat în zona Vadu”, a precizat sursa citată.

De asemenea, Căpitănia Zonală Constanţa a luat legătura cu armatorul navei pentru gestionarea situaţiei.

Conform procedurilor maritime, armatorul a contractat serviciile operatorului de remorcaj COREMAR, care urmează să intervină pentru operaţiunile de dezeşuare.

ANR a mai transmis că cel mai probabil, după ce va fi repusă pe linia de plutire, nava va fi remorcată către un şantier naval pentru evaluare şi reparaţii.

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Editor : Sebastian Eduard