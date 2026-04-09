Autoritățil mențin starea de alertă la Praid până pe 8 mai. Accesul în Canionul de sare este interzis

Foto: Diana Buzoianu/ Facebook

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Praid a prelungit starea de alertă pentru 30 de zile, până pe 8 mai, ceea ce înseamnă şi interzicerea accesului în zona afectată şi în Canionul de sare, potrivit unei informări transmise joi de Prefectura Harghita.

Decizia a fost luată prin Hotărârea nr. 4 din 8 aprilie, în contextul evoluţiei fenomenelor din perimetrul minier al Salinei Praid.

Potrivit sursei citate, printre măsurile dispuse se numără: mobilizarea tuturor mijloacelor, forţelor şi factorilor decizionali necesari pentru executarea lucrărilor necesare pentru menţinerea în siguranţă a perimetrului minier; informarea punctuală a populaţiei, cât şi a localităţilor învecinate despre evoluţia fenomenului, utilizând toate mijloacele aflate la dispoziţia CLSU Praid; acordarea de asistenţă Salinei Praid, din partea instituţiilor cu atribuţii în domeniu în vederea readucerii la starea iniţială a obiectivului; interzicerea accesului populaţiei în zona afectată şi în Canionul de sare; acordarea de asistenţă, dacă situaţia o impune, persoanelor şi gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat, notează Agerpres.

Administraţia Bazinală de Apă Mureş, SALROM-Salina Praid, CLSU Praid şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita monitorizează permanent evoluţia fenomenului în perimetrul minier din Canionul de sare, parametrii apei din pârâul Corund şi ai cursurilor de apă din aval.

