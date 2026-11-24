Gondola Sinaia, a cărei funcţionare a fost sistată în septembrie după ce un pilon s-a deplasat în afara parametrilor de siguranţă, va redeveni funcţională în prima parte a lunii decembrie, pilonul urmând să fie relocat.

„De câteva zile, avem o fundaţie nou-nouţă pe care, în câteva zile vom muta confecţia metalică a pilonului 2. Pe 30 noiembrie vine echipa de la Doppelmayr. (...) Prin urmare, fără să comentăm mai multe, Gondola Sinaia va fi funcţională în prima parte a lunii decembrie”, se arată, marţi, într-o postare pe pagina de Facebook a Gondolei Sinaia.

Primăria Sinaia a anunţat, în data de 8 septembrie, că funcţionarea Gondolei Sinaia a fost oprită temporar pentru public în urma unor deplasări ale pilonului 2 în afara parametrilor de siguranţă, cauzate de alunecări de teren provocate de un şantier aflat la limita de proprietate.

„Săptămâna trecută, rapoartele de măsurătoare ale reperelor fixate pe fundaţia şi pe corpul pilonului 2, aferent instalaţiei pe cablu de tip gondolă, tronson 1 (Cota 1000 - 1400) au indicat deplasări semnificative şi progresive în direcţia NNE. Ulterior, Primăria Sinaia şi Transport Urban Sinaia SRL au solicitat atât măsurători suplimentare de aliniament al cablului, cât şi suspendarea lucrărilor la obiectivul - Construire Hotel**, Centru de Conferinţe, Împrejmuire, Amenajări exterioare, Peisagistice, Alei pietonale/carosabile, Organizare şantier - Cota 1000, Aleea Telegondolei nr. 2”, se preciza atunci într-un comunicat de presă al primăriei.

Potrivit sursei citate, şantierul aferent se află în imediata vecinătate a pilonului 2.

„Măsurătorile ulterioare au confirmat scenariul iniţial: deplasarea pilonului în afara parametrilor de siguranţă”, se precizează în comunicatul Primăriei.

Imediat, funcţionarea Gondolei Sinaia a fost sistată în totalitate până la remedierea problemei.

„Deplasarea pilonului 2 a fost cauzată de alunecări de teren, provocate de şantierul aflat la limita de proprietate. Construcţia respectivului hotel a implicat săpături care au dus la instabilitatea terenului şi alterarea poziţiei pilonului, implicit şi a bateriilor de role şi cablului. În urma măsurătorilor efectuate de firma autorizată s-a constatat că unghiul de frângere al cablului purtător-tractor al Gondolei Sinaia a ieşit din parametrii de siguranţă. Din păcate, din această cauză, Gondola Sinaia nu mai poate funcţiona cu public”, a explicat primarul Vlad Oprea, citat în comunicat.

Edilul a adăugat că a dispus şi aplicat mai multe măsuri de urgenţă, respectiv notificarea Inspectoratului de Stat în Construcţii, întrunirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, efectuarea unui control de către Disciplina în Construcţii a Poliţiei Locale, notificarea Poliţiei Staţiunii Sinaia, informarea Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova şi somarea beneficiarului investiţiei privind oprirea de îndată a executării lucrărilor, având în vedere pericolul de accident cu potenţiale consecinţe asupra pierderii de vieţi, de bunuri sau asupra afectării mediului înconjurător.

Editor : Sebastian Eduard