Autospecială de Poliţie, oprită în trafic de un echipaj de la Rutieră pentru depăşirea vitezei legale. IPJ Galaţi face verificări

Mașină de poliție. Foto. Profimedia

O autospecială de Poliţie a fost oprită în trafic, duminică, 31 mai, de un echipaj de la Poliţia Rutieră pentru că ar fi circulat prin municipiul Galaţi cu o viteză peste limita legală admisă. Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi a dispus verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul şi pentru clarificarea modului de acţiune al personalului implicat.

IPJ Galaţi informează că, în urma apariţiei, în mediul online, a unor imagini care surprind oprirea în trafic a unei autospeciale de poliţie de către un echipaj rutier, din primele verificări a reieşit că, la data de 31 mai 2026, poliţişti ai Biroului Rutier Galaţi au depistat în trafic o autospecială de Poliţie aparţinând Secţiei 1 Poliţie Rurală Galaţi, care circula în municipiul Galaţi cu o viteză peste limita legală admisă.

„Verificările preliminare au indicat faptul că echipajul aflat în autospeciala oprită intervenise anterior la un eveniment sesizat prin apel la numărul unic de urgenţă 112, în localitatea Frumuşiţa, şi se deplasa către sediul subunităţii pentru finalizarea documentelor şi activităţilor procedurale aferente intervenţiei. Având în vedere situaţia constatată, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum şi pentru clarificarea modului de acţiune al personalului implicat”, precizează sursa citată de news.ro.

Potrivit aceleiaşi surse, la finalizarea verificărilor vor fi dispuse măsurile legale şi administrative care se impun, în funcţie de concluziile rezultate.

Editor : A.P.

