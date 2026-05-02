Avalanşă pe Valea Coştilei din Bucegi. Cel puțin o persoană a fost prinsă sub zăpadă, anunţă Salvamont

O avalanşă s-a produs, sâmbătă, pe Valea Coştilei din Bucegi, salvamontiştii anunță că cel puţin o victimă este prinsă sub zăpadă.

Potrivit Serviciului Naţional Salvamont, victima face parte dintr-un grup de persoane aflate la schi offpiste.

"Salvamontiştii intervin în acest moment, inclusiv cu câini de căutare şi sunt sprijiniţi pentru transport de către un elicopter", arată sursa citată.

