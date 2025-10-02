Avarie majoră la Termoenergetica, în Sectorul 2 al Capitalei: 400 de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas fără apă caldă până sâmbătă

Patru sute de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas joi după-amiază fără apă caldă, în urma unei avarii la rețeaua primară de distribuire a agentului termic, la o conductă DN 600 de pe Magistrala II Sud a Termoenergetica, în zona străzii Ion Alexe din Sectorul 2 al Capitalei, anunță un comunicat al companiei. Alimentarea cu apă caldă va fi reluată cel mai probabil sâmbătă.

Potrivit sursei citate, lucrările de remediere a avariei au început deja și afectează alimentarea cu agent termic a unui număr de 29 de puncte termice (400 de blocuri și spitalul Fundeni). Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este în cursul zilei de sâmbătă, 04 octombrie 2025.

„Au fost deja începute în regim de urgență manevrele tehnice de închidere, de golire, precum și cele de aerisire și urmează să fie realizate sudurile pentru reparația avariei. Rețeaua de termoficare din zonă a fost dată în exploatare în anul 1970, având peste 55 de ani de utilizare. Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție sunt în teren și vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operațiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zona afectată”, mai scrie în comunicatul Termoenergetica.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Compania subliniază că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare anunțate sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

Editor : B.E.