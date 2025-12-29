Avertisment de la Departamentul pentru Situații de Urgență. În mediul online circulă un clip fals creat cu inteligența artificială în care apare Raed Arafat. În video, șeful DSU este prezentat în timp ce spune că a fost bolnav de diabet și că s-a vindecat datorită unei descoperiri revoluționare. Ba chiar oamenii sunt îndemnați să își dea datele personale pentru a cumpără tratamentul miraculos.



”Atenţie la clipurile virale cu „descoperiri miraculoase”. În ultima perioadă circulă un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat , secretar de stat în MAI şi şef al DSU, apare prezentându-şi cazul personal, susţinând că ar fi fost bolnav de diabet şi s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare – Regenerarea metabolică a vaselor de sânge şi a pancreasului”, scrie Ministerul de Interne într-o postare pe Facebook.

”La final, clipul încearcă să convingă audienţa să completeze un tabel cu datele personale pentru a cumpăra un presupus produs „minune” contra cost. Aceasta este o tentativă de fraudă şi un deep fake grosolan”, precizează MAI.



Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministerul precizează şi cum să identifici un deep fake:1. Verifică sursa: clipul vine de la o publicaţie oficială sau doar de pe conturi dubioase?2. Uită-te la detalii vizuale: feţe sau mişcări nenaturale, sunet sau sincronizare a buzelor ciudată.3. Atenţie la cereri de date personale sau bani: acestea sunt semn clar de fraudă.Ministerul de Interne vine şi cu recomandări:1. Nu oferi niciodată datele personale online pentru produse „minune”.2. Nu lua decizii medicale bazate pe clipuri virale sau pe „experienţe personale” prezentate în online.3. Pentru diabet şi alte afecţiuni, urmează tratamentul prescris de medicul specialist.4. Raportează clipuri suspecte pe platformele de social media pentru a preveni răspândirea lor.”Nu da date personale şi nu înlocui tratamentele prescrise de medic cu clipuri virale. Sănătatea nu se vindecă cu miracole online”, menţionează MAI.

Editor : A.P.