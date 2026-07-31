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Exclusiv Avertisment dur al lui Mihailo Podoliak, consilierul lui Zelenski, pentru România: „Rusia va mai trimite drone, multe și intenționat”

Alexandru Rotaru Data actualizării: Data publicării:
Russia Ukraine War Presidential Adviser
Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Volodimir Zelenski. Sursa foto: Profimedia
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Din articol
Acțiunile de escaladare în țări terțe sunt acțiuni intenționate Cum poate fi oprit războiul

Mihailo Podoliak, principalul consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a vorbit în exclusivitate cu Digi24.ro despre incursiunile dronelor de proveniență rusă pe teritoriul României. Înaltul oficial de la Kiev consideră că violarea tot mai frecventă a spațiului aerian național este doar începutul unui plan mai larg al armatei lui Putin. Podoliak avertizează că incursiunile vor fi mai multe, mai frecvente și toate vor fi intenționate. 

România este una dintre puținele țări NATO care a reușit să doboare cu ajutorul propriilor piloți ultimele drone care au intrat în spațiul său aerian. 

În mod normal, acest lucru ar trebui să descurajeze armata lui Putin să mai trimită aparate de zbor sau chiar rachete, cum s-a întâmplat în cazul Poloniei, dar Podoliak apreciază că aceste acțiuni sunt doar începutul unui plan mai amplu. 

Întrebat dacă vor mai exista incursiuni neautorizate în spațiul aerian suveran al României, Mihailo Podoliak a subliniat: 

„Aici totul este evident. Cu siguranță nu există nicio greșeală. Cu siguranță totul este o testare a sistemului de reacție al altor țări. Cu siguranță este o testare a sistemului de rezistență psihologică a țărilor. Cu siguranță este o testare a sistemului de ridicare a mizelor în război. Este o escaladare intenționată, o acțiune intenționată împotriva unor țări terțe, o provocație intenționată. Și, bineînțeles, Rusia face toate acestea, subliniez încă o dată, intenționat și cu... premeditare.”

Consilierul lui Volodimir Zelenski consideră că acțiunile tot mai disperate ale Rusiei sunt cauzate și de incapacitatea armatei ruse de a avansa pe front, sau chiar pierderea din teritoriile cucerite.

„Rusia înțelege că îi este greu să lupte cu Ucraina. Înțelege că Ucraina are tot mai multe instrumente de impact asupra teritoriului Rusiei, în profunzimea Rusiei. Și înțelege că se poate extinde linia frontului, se poate exercita o influență psihologică, o influență hibridă asupra altor țări și astfel să încerce să reducă, din nou, posibilitatea unui contra-război eficient purtat de Ucraina.

De aceea, bineînțeles, Putin nu o singură dată — sau nu Putin, hai să privim mai larg —, Rusia, mașinăria militară rusă a trimis deja nu o singură dată, în mod intenționat, drone sau chiar rachete în spațiul aerian suveran al unor țări terțe. Și va continua să facă acest lucru. Și va amplifica astfel de atacuri, înțelegând că acest lucru îi oferă Rusiei anumite speranțe că războiul se va întoarce totuși la acel scenariu pe care îl planifică în Rusia, pe care l-au lansat în Rusia”.

Acțiunile de escaladare în țări terțe sunt acțiuni intenționate

Mihailo Podoliak a vorbit pe larg și despre ce urmărește Putin prin aceste acțiuni.

„De aceea, este necesar să înțelegem clar trei lucruri fundamentale:

Tot ce face Rusia în acest război, face intenționat și înțelegând toate riscurile ulterioare. Și, în mod corespunzător, acțiunile provocatoare, acțiunile îndreptate spre escaladare în raport cu țările terțe sunt, de asemenea, acțiuni intenționate ale Rusiei.

Este imposibil să oprești toate acestea prin exprimarea îngrijorării sau prin declarații. Acest lucru poate fi oprit doar prin distrugerea instrumentelor Rusiei în propriile spații aeriene suverane. Acest lucru trebuie făcut, fără îndoială, ferm și cu un ecou diplomatic maxim după faptul distrugerii dronelor rusești trimise intenționat în spațiul aerian al altor țări”.

Cum poate fi oprit războiul

Consilierul lui Volodimir Zelenski a vorbit pe larg și despre ce ar trebui să facă țările terțe pentru a forța Rusia să pună capăt războiului neprovocat care ucide mii de civili în Ucraina deja timp de aproape cinci ani. 

Războiul în ansamblu poate fi oprit doar prin amplificarea presiunii de forță asupra teritoriului Rusiei. Iar pentru aceasta este nevoie să se depună mai multe eforturi în societăți mixte pentru militarizarea Europei, pentru militarizarea Ucrainei, să se investească mai multe resurse, investiții, dezvoltări ingineriești și tehnologii în capacitățile Ucrainei de a extinde și intensifica loviturile în profunzimea Rusiei.

Nimic altceva nu va funcționa. Rusia merge pe o singură cale — creșterea volumului războiului. Mai mult decât atât, Putin spune direct acest lucru, că fără război nu există subiectivitate... subiectivitate a Rusiei (n.red. subiectiviatatea statală). Fără război nu există viitor pentru Rusia. Și, prin urmare, Rusia cu siguranță nu va încheia războiul de bunăvoie. Dimpotrivă, va mări volumul acțiunilor provocatoare și la adresa țărilor terțe.

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