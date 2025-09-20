Avertisment MAE pentru români, după atacurile cibernetice în mai multe aeroporturi din Europa. Ce țări sunt afectate

Ministerul Afacerilor Externe transmite românilor care vor să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Germania şi Belgia că, în noaptea de 19 spre 20 septembrie, a avut loc un atac cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi din Europa- Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg şi Zaventem (Bruxelles).

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice situaţia zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de urgenţă, astfel:

* Consulatul General al României la Londra: +077 387 16 335

* Ambasada României în Republica Federală Germania: +49 160 157 9938

* Ambasada României în Regatul Belgiei: +32 (0)497 428663.

Mesajul MAE vine după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și de îmbarcare, iar zeci de zboruri au fost întârziate sau fost anulate.

