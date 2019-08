Avertisment pentru guvernanţi. În drum spre mitingul din 10 august, şoferii vor să blocheze șoseaua care leagă Moldova de Capitală

Întăriri din Moldova, pentru mitingul anti-PSD de pe 10 august. Mulți localnici din Iași, plus alții care au plecat de acolo în străinătate, iau drumul Capitalei, cu dublu scop: să ceară demisia corupților din politică și construirea de autostrăzi, care să dea viteză dezvoltării economiei.

Zeci de şoferi care cer Guvernului să înceapă mai repede lucrările la Autostrada Iaşi - Târgu Mureş pleacă sâmbătă spre Bucureşti la protest. Sunt supărați că lipsa șoselelor rapide din Moldova scade şansele dezvoltării economice în zonă şi îi face pe localnici să caute prosperitatea în străinătate. Mulți vin în țară special pentru protest.

„Noi, românii din diaspora, în ziua alegerilor, am stat ore întregi la cozi infernale, cu copiii în braţe. A fost dezastru, dezastru, dezastru. De ce? Dacă am avea aici de ce să stăm, pentru ce să stăm, noi nu am mai pleca, dar nu avem”.

În speranța că lucrurile se vor îndrepta, un bărbat din Iași a înființat asociația civică „Împreună pentru autostrada 8”. Membrii ei merg și ei sâmbătă la București să le transmită guvernanților că le-au înțeles jocul.

Ionel Apostol - „Împreună pentru A8”: „Pur şi simplu Guvernul României ne duce de nas, pe cei din partea de Est, Nord-Est, a României ne tot păcălesc că vor face prin parteneriat public privat un segment de autostradă”.

Pe drum spre București, cei care se duc la mitingul anti-PSD vor să blocheze pentru scurt timp șoseaua care leagă Moldova de Capitală, ca să arate că lipsa autostrăzii blochează investițiile. Gestul lor este și un avertisment la adresa guvernanților.

Cătălin Urtoi - „Împreună pentru A8”: „Vrem să atragem atenţia că noi suntem în stare şi de mai mult decât am făcut până acum, acţiuni mai dure”.

Protestul de pe 10 august va fi organizat nu doar la București, ci și la Iași. O asociaţie civică a obţinut deja autorizaţie de la Primărie.

Mihaela Mitrofan - Asociaţia Reset: „Vrem să arătăm viitoarelor generaţii cât este de important să protesteze atunci când drepturile le sunt încălcate, atunci când la conducerea ţării se află oameni care legiferează împotriva intereselor cetăţenilor”.

Protestele de sâmbătă sunt organizate la un an de la mitingul anti-PSD pus la cale de diasporă, reprimat cu brutalitate de jandarmi. Trupele speciale sunt acuzate că au intervenit cu violență nejustificată, cu gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc. Peste 800 de protestatari au făcut plângeri penale din acest motiv, dar până acum au fost arestați doar nouă protestatari, pe motiv că au lovit jandarmii.

