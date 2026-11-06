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Avertisment pentru românii care călătoresc în Suedia. Anunțul MAE

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mae inquam octav ganea
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministerul de Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Suediei că în perioada 12 noiembrie 2026 - 11 mai 2027 autorităţile suedeze vor institui controale la frontierele terestre.

Informaţii suplimentare pot fi consultate pe paginile de Internet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2026/11/aterinford-granskontroll-vid-inre-grans/ şi https://polisen.se/lagar-och-regler/resa-till-fran-sverige/.

Cetăţenii români pot solicita informaţii consulare la numerele de telefon ale misiunii diplomatice, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă: 0046-(0)8-20.56.74; 0046-(0)8-20.99.27; 0046-(0)8-411.31.81.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar) au la dispoziţie următorul număr de telefon de urgenţă al ambasadei: 0046 722 511 453.

Editor : C.L.B.

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