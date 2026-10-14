Avertismentul autorităților după ce convoaie militare vor tranzita judeţul Brăila. Despre ce este vorba

Convoaie militare cu tehnică şi personal din cadrul Batalionului 113 Artilerie Antitanc „Bărăganul” tranzitează judeţul Brăila, în perioada 12 - 23 octombrie.

Scopul operațiunii este de a participa la exerciţiul „Bărăganul 26.11”, organizat în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Smârdan, potrivit unei informări transmise de Divizia 2 Infanterie „Getica”.

Deplasarea convoaielor militare se desfăşoară pe traseul Slobozia - Însurăţei - Viziru - DN2B - Şoseaua de Centură a municipiului Brăila - Galaţi - Smârdan - poligonul Smârdan.

Poliţiştii militari îi îndeamnă pe conducătorii auto care folosesc aceste rute să circule cu atenţie sporită şi să respecte indicaţiile şi semnalele acestora.

Deplasările au loc în cadrul activităţilor de pregătire militară aferente exerciţiului „Bărăganul 26.11”.

Editor : Sebastian Eduard