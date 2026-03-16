Avertismentul lui Băsescu: „E posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în România”

Fostul președinte al României Traian Băsescu vorbește, într-o postare pe Facebook, despre riscul ca Iranul să atace instalațiile americane dislocate pe teritoriul țării noastre și care ar putea fi folosite pentru a ataca Teheranul. Băsescu cere autorităților să pregătească populația pentru un astfel de scenariu.

Fostul lider de la Cotroceni a scris pe rețelele sociale:

„Doar o părere personală. Nu mi-am propus să intru în contradicţie cu afirmaţiile oficiale. Conţinutul acestei postări este doar o opinie personală generată de faptul că evoluţiile internaţionale sunt incerte în primul rând datorită imprevizibilului Trump.

La solicitare expresă, România a pus la dispoziţia armatei SUA bazele militare de la Kogălniceanu şi Câmpia Turzii.

Decizia este corectă şi în interesul pe termen lung al consolidării relaţiei cu SUA şi a securităţii României.

În cele două baze militare vor fi găzduite avioane cisternă pentru alimentarea în aer a avioanelor de vânătoare/bombardament, drone de cercetare şi bombardament, radare destinate dirijării sistemelor antirachetă şi a avioanelor de luptă, etc.

În opinia mea, nimic din cele de mai sus nu înseamnă echipament militar defensiv.

Deşi avem o relaţie veche şi bună, este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda. Într-o astfel de situaţie România dispune de echipamentele militare necesare pentru a indepărta pericolul dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor.”

Traian Băsescu a mai adăugat: „Atacurile teroriste efectuate de islamişti radicalizaţi sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri. În aceste condiţii, în opinia mea, statul roman trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populaţiei legat de modul de acţiune în cazul unor posibile atacuri.

Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăposteşte el şi familia, dacă are bani şi mijloace de subzistenţă pentru două trei zile, dacă ar fi nevoie.

Pentru riscurile de mai sus spuneam în postarea mea anterioară că Trump trebuie să plătească.

Să notăm! Nu mai este gratis ca în Afganistan, Irak şi Balcani.

Postarea este doar o părere.”

Amintim, războiul din Orientul Mijlociu pare departe de o încheiere rapidă, cum și-a propus Washingtonul. Am intrat în a 17-a zi. Forțele americane și israeliene au continuat să bombardeze Iranul, lovind orașe precum Teheran, Hamadan și Isfahan, în timp ce contraatacurile iraniene continuă, fiind semnalate pagube în mai multe orașe israeliene. Președintele american Donald Trump afirmă că Washingtonul poartă discuții cu Iranul, dar Teheranul nu este încă pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului. De asemenea, el solicită aliaților din NATO să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă de importanță strategică.

Editor : A.R.