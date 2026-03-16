Avertismentul lui Băsescu: „E posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în România”

Traian Băsescu. Foto: Captură video Digi24

Fostul președinte al României Traian Băsescu vorbește, într-o postare pe Facebook, despre riscul ca Iranul să atace instalațiile americane dislocate pe teritoriul țării noastre și care ar putea fi folosite pentru a ataca Teheranul. Băsescu cere autorităților să pregătească populația pentru un astfel de scenariu.

Fostul lider de la Cotroceni a scris pe rețelele sociale:

„Doar o părere personală. Nu mi-am propus să intru în contradicţie cu afirmaţiile oficiale. Conţinutul acestei postări este doar o opinie personală generată de faptul că evoluţiile internaţionale sunt incerte în primul rând datorită imprevizibilului Trump.
La solicitare expresă, România a pus la dispoziţia armatei SUA bazele militare de la Kogălniceanu şi Câmpia Turzii.
Decizia este corectă şi în interesul pe termen lung al consolidării relaţiei cu SUA şi a securităţii României.
În cele două baze militare vor fi găzduite avioane cisternă pentru alimentarea în aer a avioanelor de vânătoare/bombardament, drone de cercetare şi bombardament, radare destinate dirijării sistemelor antirachetă şi a avioanelor de luptă, etc.
În opinia mea, nimic din cele de mai sus nu înseamnă echipament militar defensiv.
Deşi avem o relaţie veche şi bună, este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda. Într-o astfel de situaţie România dispune de echipamentele militare necesare pentru a indepărta pericolul dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor.”

Traian Băsescu a mai adăugat: „Atacurile teroriste efectuate de islamişti radicalizaţi sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri. În aceste condiţii, în opinia mea, statul roman trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populaţiei legat de modul de acţiune în cazul unor posibile atacuri.
Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăposteşte el şi familia, dacă are bani şi mijloace de subzistenţă pentru două trei zile, dacă ar fi nevoie.
Pentru riscurile de mai sus spuneam în postarea mea anterioară că Trump trebuie să plătească.
Să notăm! Nu mai este gratis ca în Afganistan, Irak şi Balcani.
Postarea este doar o părere.”

Amintim, războiul din Orientul Mijlociu pare departe de o încheiere rapidă, cum și-a propus Washingtonul. Am intrat în a 17-a zi. Forțele americane și israeliene au continuat să bombardeze Iranul, lovind orașe precum Teheran, Hamadan și Isfahan, în timp ce contraatacurile iraniene continuă, fiind semnalate pagube în mai multe orașe israeliene. Președintele american Donald Trump afirmă că Washingtonul poartă discuții cu Iranul, dar Teheranul nu este încă pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului. De asemenea, el solicită aliaților din NATO să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă de importanță strategică.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
Digi Sport
Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
EvinHouseofDetention_(cropped)
Anchetă ONU: atacul israelian asupra închisorii Evin din Iran, în iunie 2025, este o crimă de război
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Iranul susține că e dispus să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Condițiile preliminare puse de Teheran (presă)
Motegi condemns Iran attacks, seeks release of detained Japanese
Coaliție pentru Strâmtoarea Ormuz: Japonia discută cu Washingtonul după apelul lui Donald Trump către aliați
Trump Hosts Netanyahu of Israel for Dinner
Benjamin Netanyahu dezminte zvonurile despre moartea sa cu un joc de cuvinte: „Sunt mort după cafea”
donald trump
Trump stârnește reacții după un comentariu despre războiul cu Iranul: „Poate nici nu ar trebui să fim acolo”
Recomandările redacţiei
mae inquam octav ganea
MAE: România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu...
US President Donald Trump holds a press conference at the White House
Marea Britanie și alte cinci importante state europene îl refuză pe...
RAW PROTEST MINERI TG JIU FORTEAZA CORDON 160326_00109
Protest al minerilor în Gorj. Trafic blocat la Tg. Jiu după ce sute...
Iran US Israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Israelul afirmă că are planuri...
Ultimele știri
Sean Penn a lipsit de la Premiile Oscar 2026: actorul a ales să meargă la Kiev. Imagini cu starul de la Hollywood în Ucraina
Ali Ansari, „omul cu bani” al lui Mojtaba Khamenei, a primit permisiunea să construiască zeci de apartamente de lux în nordul Londrei
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova. Cum s-a ajuns aici
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Fanatik.ro
A venit motivarea în dosarul palmaresului Universității Craiova! Război total între Adrian Mititelu și Pavel...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Fiica unui fost fotbalist se iubește cu un bărbat mai mare cu 8 ani. E fostul iubit al unei sportive celebre
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii au anunțat că merg în SUA
Pro FM
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre provocările prin care au trecut când au fost blocați în Thailanda: „E...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Cum să ai un câine bine educat. Două metode de dresaj recomandate de un specialist
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...