Avertismentul Primăriei Capitalei privind parcările din oraș: Codurile QR de pe unele parcometre sunt false și vă pot lăsa fără bani

Primăria Bucureşti transmis, luni seară, un avertisment cu privire la codurile QR de pe unele parcometre, care sunt false. Parcometrele din Capitală nu au şi nu folosesc coduri QR pentru plată.

„ATENŢIE la codurile QR de pe unele parcometre! Sunt FALSE şi vă pot lăsa fără bani. Parcometrele NU au şi NU folosesc coduri QR pentru plată. În zona Unirii, au fost identificate stickere cu coduri QR FALSE, lipite pe parcometre”, anunţă, luni seară, Primăria Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, accesarea lor duce către o pagină falsă, care imită interfaţa oficială.

„Acolo se cer datele cardului (număr, dată expirare, CVC), însă plata NU este procesată, parcarea NU este achitată, datele dvs. bancare pot fi compromise. Împreună cu autorităţile competente, am demarat demersuri pentru identificarea şi sancţionarea persoanelor responsabile, precum şi pentru îndepărtarea acestor stickere frauduloase”, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Bucureşti.

Aceştia fac câteva recomandări:

- NU scanaţi coduri QR de pe parcometre

- Folosiţi doar metodele oficiale de plată:

SMS

Aplicaţia mobilă Parking Bucureşti

Aplicaţia parteneră AmParcat

Aplicaţia parteneră Qport

Parcometre

Cash la staţii SelfPay

Platforma online abonamente cmpb.ro

În plus, oficialii Primăriei Bucureşti reiterează apelul de a nu fi încurajaţi parcagii.

„De asemenea, ţineţi cont că nu mai există persoane autorizate care să încaseze tariful de parcare. Compania Municipală Parking Bucureşti a renunţat la încasatori”, a mai transmis instituţia citată.

