Live TV

Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Siguranța proiectului Neptun Deep

Șeful Armatei, Vlad Gheorghiță, a vorbit într-o conferință de presă alături de generalul SUA, Alexus  Grynkewich, despre situația actuală din de la flancul estic al NATO și provocările privind securitatea. Gheorghiță a declarat că „populația României trebuie să fie pregătită să susțină un efort de război”. 

Întrebat dacă România a luat măsuri similare cu cele luate de către Polonia sau Finlanda, pentru a pregăti populația de un eventual conflict, Gheorghiță a vorbit despre modificările legislative recente și nevoia ca românii să fie pregătiți să susțină un efort de război. 

„Începând din acest an, avem o modificare în legea pregătirii populației pentru război. Tot începând din acest an, ne propunem să aducem tineri în MAPN, pe bază de voluntariat, care să fie pregătiți. O să continuăm aceste programe, în funcție de alocațiile bugetare. În acest an pregătim circa 1000 de militari. În anii următori vom avea, doua, trei serii de pregătire pe an. Capacitatea de pregătire este între 2000 și 10.000 de militari pe an”, a spus generalul. 

Șeful Armatei a adăugat: „Trebuie să avem o populație pregătită pentru diverse crize, cum ar fi incendii, cutremure și așa mai departe. Trebuie să avem o populație pregătită și pentru a susține un efort de război. Avem în plan foarte multe programe de pregătire în acest sens, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Siguranța proiectului Neptun Deep

Vlad Gheorghiță a vorbit și despre cum și cât poate fi protejat proiectul de extracție a gazelor din zona economică exclusivă. 

Șeful Armatei a revenit la declarațiile prin care susținea că platforma din Marea Neagră nu este protejată de articolul 5. De această dată, acesta și-a nuanțat ideea și a susținut că platforma „este teritoriu național”. 

„Juridic, articolul 5 (din Tratatul NATO) nu poate fi activat pentru apărarea zonei economice exclusive (a României din Marea Neagră - n.r.). Dar asta nu înseamnă că nu ne apărăm zonele. Vom avea aliați, dacă va fi cazul. Dacă vă referiți la platformele din exploatarea Neptun Deep, toate platformele sunt teritoriu național. Infrastructura critică înseamnă și cablurile submarine. Este datoria statului român să își apere infrastructura. Trebuie să investim în forțele navale române. Protejarea infrastructurii critice e o misiune a MAI. MApN va acorda sprijinul necesar”, a spus generalul Vlad.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Carney și Macron
4
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
"Telenovela" Moruțan s-a încheiat! "Giovanni și Rapidul nu mai contează pentru mine acum!"
Digi Sport
"Telenovela" Moruțan s-a încheiat! "Giovanni și Rapidul nu mai contează pentru mine acum!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pedestrians are seen navigating a darkened underground passage in Kyiv, Ukraine, during a power outage
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă
ID330428_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Armata României crește numărul militarilor la granița cu Ucraina. Ministrul Apărării: „Există riscul să vedem drone în zonele locuite”
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea fi rechiziționate în caz de război
Noua Geran-5. Foto HUR Telegram
Serviciile secrete ucrainene dezvăluie datele tehnice ale Geran-5, cea mai nouă dronă folosită de Rusia. Are componente americane
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump Foto Robert Fico Facebook
Premierul slovac Robert Fico s-a întâlnit cu Donald Trump și a declarat că UE este „o instituție aflată în criză profundă”
Recomandările redacţiei
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru...
World Economic Forum Annual Meeting 2025 in Davos-Klosters
Ursula von der Leyen avertizează SUA: Tarifele între aliați sunt „o...
DONALD TRUMP SI ALIATII EUROPENI
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Grindeanu: Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate prin...
Ultimele știri
Pîslaru: „Voi folosi aceste zile de la Davos pentru a întări profilul României ca partener serios, care își face temele”
Tânăr din Constanța, reținut după ce și-a înjunghiat mama de 40 de ori. După crimă, s-a plimbat prin oraș și apoi s-a predat poliției
Programul Rabla este sub semnul întrebării în 2026. Şeful AFM: „Nu există o decizie finală. Suntem încă în analiză”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80...
Fanatik.ro
Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
Adevărul
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului
Playtech
Cât costă o zi pe Valea Prahovei în vacanţa de schi a copilului: sumele au explodat în 2026
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP pe teren
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Newsweek
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Doinița Oancea s-a confruntat cu probleme de sănătate în Thailanda. „Eram destul de avariată”