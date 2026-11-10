Avertizare de călătorie de la MAE: cod roșu de furtună în Portugalia. Ciclonul Charles aduce vânt puternic și precipitații

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia asupra faptului că Institutul Portughez al Mării şi Atmosferei (IPMA) a emis, pentru miercuri, o avertizare meteorologică de nivel maxim – cod roşu – de vânt puternic şi precipitaţii, cauzate de ciclonul Charles.

Potrivit MAE, condiţiile meteorologice nefavorabile vor afecta sudul şi centrul Portugaliei Continentale (regiunile Coimbra, Santarém, Lisabona, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal şi Faro), respectiv regiunea muntoasă şi coasta sudică a insulei Madeira.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români evitarea deplasărilor care nu sunt necesare, respectarea cu stricteţe a recomandărilor şi instrucţiunilor autorităţilor locale, precum şi consultarea informaţiilor actualizate emise de Serviciul Portughez de Protecţie Civilă.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 21 396 6463, +351 21 396 0866, +351 21 397 2648, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate în regim de permanenţă de operatorii Call Center.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Lisabona: +351. 927.411.628.

MAE recomandă consultarea paginilor web: lisabona.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat" (Google Play Store și Apple App Store), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : B.E.