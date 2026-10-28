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Avertizare de călătorie de la MAE: Protest spontan al transportatorilor de marfă în Turcia

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenţionează transportatorii de marfă români cu privire la desfăşurarea unui protest spontan al transportatorilor de marfă turci în proximitatea punctelor de trecere a frontierei rutiere dintre Republica Turcia şi Republica Bulgaria, pe o durată nedeterminată.

Potrivit sursei citate, punctele de trecere a frontierei unde au loc proteste sunt: Hamzabeyli (TR) - Lesovo (BG) şi Kapikule (TR) - Kaptan Andreevo (BG).

În prezent, fluxul rutier de trecere a frontierei în punctele menţionate este îngreunat din cauza cozilor formate pe ambele sensuri de mers, însă traficul este deschis, iar autovehiculele personale şi autocarele pot tranzita frontiera.

MAE recomandă cetăţenilor români transportatori de marfă care intenţionează să tranziteze punctele de trecere a frontierei dintre Republica Turcia şi Republica Bulgaria să respecte instrucţiunile autorităţilor turce, să se asigure că deţin rezerve suficiente de combustibil, apă potabilă şi alimente neperisabile.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Istanbul: +905335420695.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet istanbul.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (disponibilă în Google Play și Apple App Store), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : B.E.

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