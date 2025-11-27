Live TV

Avertizare de călătorie din partea MAE: Grevă generală în Italia

Data publicării:
emblema mae pe o usa de sticla
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Circulaţia mijloacelor de transport va fi afectată pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, feroviare, maritime, ca urmare a grevei generale care va avea loc, vineri, 28 noiembrie, în această ţară, anunţă Ministerul Afacerilor Externe într-o atenţionare de călătorie emisă joi.

Potrivit sursei citate, greva se va desfăşura în intervalul orar local 00:01 - 24:00 şi va afecta toate sectoarele de activitate, publice sau private, respectiv transport aerian, feroviar, maritim. De asemenea, va fi perturbat inclusiv traficul pe autostrăzi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma:

  • +39 06 835 233 44
  • +39 06 835 233 52
  • +39 06 835 233 58
  • +39 06 835 233 56
  • +39 06 835 233 69
  • +39 06 835 233 71
  • +39 06 835 233 74

Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii call center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

  • Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935
  • Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444
  • Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171
  • Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134
  • Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688
  • Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299
  •  Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137

MAE recomandă consultarea paginilor de internet:

