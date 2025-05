Avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române (FAR) au exersat în aceste zile misiuni de atac la sol și de „interdicție aeriană” în cadrul unui exercițiu NATO desfășurat în Estonia. Patru aeronave F-16 ale FAR sunt în prezent detașate în Lituania, de unde efectuează, până în luna iulie, misiuni de poliție aeriană a Alianței Nord-Atlantice pentru protejarea spațiului aerian al țărilor baltice.

„F-16 române, din cadrul detașamentului Carpathian Vipers („Viperele Carpatice”) desfășurat în cadrul misiunii de poliție aeriană NATO la baza Šiauliai, Lituania, au luat parte la exercițiu, executând misiuni de sprijin la sol (CAS - Close Air Support) și de Interdicție Aeriană cu scopul de a contracara forțele terestre ale inamicului”, se arată într-un comunicat al Comandamentului Aerian Aliat.

La acest exercițiu NATO, intitulat Hedgegog 25, care are loc în Estonia, participă peste 16.000 de militari NATO. Acesta e cel mai mare exercițiu al Alianței din acest an care are loc în Estonia.

Pe rețelele sociale a fost prezentat un clip de promovare al exercițiului, în care sunt arătate avioanele F-16 române, în timp ce execută misiuni aeriene alături de avioane F-16 portugheze și poloneze.

La manevrele NATO au participat și patru avioane Eurofighter Typhoon britanice, desfășurate de la baza Malbork din Polonia). Conform piloților britanici, au fost exersate scenarii în care piloții au exersat atât realimentarea avioanelor în zbor, cât și așa-numitul „Hot Pit”: aterizarea pentru scurt timp pentru realimentare la sol, urmată de decolarea rapidă într-o nouă misiune.

„Asta ne permite să fim o forță aeriană extrem de agilă, având opțiunea de a realimenta în zbor, cu ajutorul aeronavelor-cisternă, sau în puncte speciale de realimentare înaintate (la sol) care pot fi stabilite în timp scurt”, a declarat Morrison-Smith, comandantul detașamentului britanic de Eurofightere detașate în Polonia, referitor la exercițiul NATO dni țările baltice, la care au participat și piloții români de F-16.

Editor : M.L.