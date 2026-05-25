Live TV

Avionul militar cu care Radu Miruță a mers în Lituania a avut semnalul GPS bruiat. Ministrul Apărării: A fost o întreagă discuţie

Data actualizării: Data publicării:
A Boeing 737 MAX Navigational Display showing Airports, Route and TCAS traffic
Ecranul de navigație al unei aeronave civile. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat, luni seară, că avionul cu care s-a deplasat recent în Lituania a avut semnalul GPS bruiat, însă fiind o aeronavă militară a avut sisteme antibruiaj care au fost activate.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, luni seară, la TVR Info, că şi avionul cu care s-a deplasat recent în Lituania a avut semnalul bruiat.

„Da, evident. A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar are dispozitive antibruiaj militare, dar, da, am verificat şi a fost bruiaj foarte puternic, nu bruiaj", a afirmat ministrul interimar al Apărării, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că piloţii au activat sistemul militar de navigaţie şi au luat măsuri de protecţie.

„Ne-am uitat unde ar putea fi poziţionat avionul, după informaţiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuţie cu piloţii acolo în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a explicat Radu Miruţă.

Ministrul a adăugat că, probabil, majoritatea aeronavelor care trec prin zona respectivă se confruntă cu aceeaşi problemă: „Nu ştiu cât de bine ar suna ştirea, vă spun că a fost bruiat semnalul GPS în zona în care a trecut şi avionul în care eram eu, cum probabil că s-a întâmplat şi pentru alte avioane care au trecut pe acolo. Dar, da, avionul în care am zburat a fost afectat de aşa ceva, dar am avut măsuri tehnice de rezervă”.

Avionul Forţelor Aeriene Regale, care îl transporta săptămâna aceasta pe ministrul britanic al Apărării, John Healey, a avut semnalul GPS bruiat în timpul unui zbor în apropierea frontierei ruse, potrivit The Times.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, împreună cu şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au aflat vineri, 22 mai, în vizită de lucru în baza aeriană Šiauliai, din Lituania.

Delegaţia MApN, din care a făcut parte şi şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi, s-a întâlnit cu militarii Detaşamentului românesc „Carpathian Vipers”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan
1
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
3
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
vreme, ploaie
4
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre...
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
Digi Sport
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
704167660_1481554134009706_6696247118611211843_n
Al doilea pilot din echipajul care a doborât recent o dronă în spaţiul aerian estonian a fost decorat
Cabinet Meeting Downing Street London UK - 19 May 2026
Un avion militar, în care se afla ministrul britanic al Apărării, afectat de bruiaj în apropierea Rusiei. Care au fost consecințele
miruta 2
Radu Miruţă, atac la şeful Romarm, pe care îl acuză că a ocupat ilegal o funcție. „Nici nu ştie să despartă în silabe ce înseamnă asta”
cnair
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să angajeze sute de oameni, deși a pierdut proiecte
avion romanesc al detasamentului carpathian vipers
Ministrul Apărării, în Lituania: Radu Miruță vizitează Detașamentul românesc Carpathian Vipers. Întâlnire bilaterală cu Robertas Kaunas
Recomandările redacţiei
dragos pislaru (1)
DOCUMENT Guvernul a prezentat legea salarizării unitare în sistemul...
Vladimir Putin Paradă Ziua Victoriei
„Un contingent special staționat permanent în străinătate”. Capete de...
Andras Demeter
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Iranul îl bate pe Trump la „arta negocierii”. Războiul poate aduce...
Ultimele știri
Podul de la Brăila. Constructorul WeBuild nu a reuşit să blocheze nici în Italia executarea de CNAIR a garanţiei din urma întârzierilor
Cinci ţări din UE cer măsuri comerciale mai dure împotriva Chinei. Bruxellesul, presat să reacţioneze
Iranul se reconectează la internet: președintele Pezeshkian a dat ordinul de redeschidere a accesului, după 90 de zile de izolare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Iulia Vântur, spectaculoasă la amfAR Gala Cannes 2026. Rochia dramatică în nuanțe strălucitoare a atras toate...
Cancan
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, succes după succes. Lovitura financiară cu care se mândresc cei mai...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Adevărul despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova: „Pubertatea lui de antrenor durează mai mult”
Adevărul
Destinațiile cele mai ieftine din Europa pentru city break, unde îți poți planifica o vacanță accesibilă...
Playtech
Cu ce se ocupă soțul Liei Olguța Vasilescu. Afacerea în care vrea să investească milioane de euro
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat pentru funcția de premier. De la apropiat al lui Traian Băsescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana Șucu
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Dispar 87 de sporuri din sistemul bugetar, printre care cele de „praf” și de „antenă”. Cum funcționează noile...
Newsweek
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicolas Cage, despre motivul pentru care Christopher Nolan nu l-a mai căutat niciodată după ce i-a oferit un...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...