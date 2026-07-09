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Azilele ilegale: Comisia de disciplină din cadrul CJ Bihor, sesizată după ce ministrul Muncii a cerut sancționarea șefului DGASPC Bihor

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imagini din azile sursa diicot
Imagine dintr-una din casele lui Viorel Pașca. Foto: DIICOT
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Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Mircea Mălan, a sesizat comisia de disciplină din cadrul instituţiei, după ce ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, i-a cerut să-l sancţioneze pe şeful Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bihor, care ar fi îndeplinit doar parţial măsurile dispuse în urma unui control făcut în 2025 în ceea ce priveşte situaţia unor persoane cu dizabilităţi găzduite în spaţii deţinute de Viorel Paşca. Totodată, ministrul reclamă „management defectuos” la nivelul conducerii DGASPC.

Consiliul Judeţean Bihor informează că a primit miercuri, 8 iulie 2026, o adresă din partea ministrului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru, prin care se formulează o sesizare disciplinară cu privire la directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bihor.

„Ministrul constată că măsurile dispuse în urma unui control efectuat în anul 2025 la DGASPC Bihor – referitor la situaţia unor persoane cu dizabilităţi găzduite în spaţii deţinute de domnul Paşca Viorel-Teodor, persoană fizică din Bihor – au fost îndeplinite doar parţial, iar termenele de implementare au fost depăşite. Totodată, în sesizare se susţine că la nivelul conducerii DGASPC Bihor a existat un management defectuos”, precizează CJ Bihor într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Sursa citată precizează că, în urma analizării documentului, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Mircea Mălan, a sesizat comisia de disciplină din cadrul instituţiei, pentru ca aceasta să analizeze situaţia semnalată de minister.

„Consiliul Judeţean Bihor va anunţa public rezultatele analizei comisiei de disciplină, la finalizarea procedurii”, se mai arată în comunicatul citat.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, i-a cerut preşedintelui CJ Bihor să îl sancţioneze pe directorul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, iar directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială să dispună măsuri de sancţionare a conducerii AJPIS Bihor.

De asemenea, Dragoş Pîslaru, a cerut Inspecţiei Muncii clarificări privind controlul desfăşurat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor în mai multe imobile care aparţin Asociaţiei Dumbrava DPG, fondată de Viorel Paşca, plasat sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor.

Potrivit ministerului, DIICOT a cerut ITM Bihor, în 30 iunie, să investigheze dacă existau contracte individuale de muncă (CIM), iar în urma controalelor şi verificărilor făcute în 18 locaţii aparţinând Asociaţiei Dumbrava DPG, au fost găsite 36 de persoane care lucrau fără CIM, motiv pentru care asociaţia a fost amendată cu un milion de lei.

Editor : B.E.

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