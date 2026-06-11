„Babicul de Buzău” a fost înregistrat oficial la nivel european ca produs cu Indicație Geografică Protejată

„Babicul de Buzău” a fost înregistrat oficial în registrul Uniunii Europene al indicațiilor geografice protejate (IGP), potrivit unui regulament de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană și publicat joi în Jurnalul Oficial al UE.

Decizia a fost adoptată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/1253 al Comisiei Europene, din 4 iunie 2026, în baza Regulamentului european privind indicațiile geografice pentru produse agricole și alimentare.

În document se arată că cererea de înregistrare depusă de România a fost publicată anterior în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și că, în perioada prevăzută de legislația europeană, Comisia nu a primit nicio opoziție față de înregistrarea denumirii „Babic de Buzău”.

„Prin urmare, indicația geografică «Babic de Buzău» trebuie înregistrată în registrul Uniunii de indicații geografice”, se arată în regulamentul adoptat de Comisia Europeană.

Regulamentul intră în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este obligatoriu în toate statele membre.

Ce înseamnă certificarea IGP

Indicația Geografică Protejată (IGP) este un sistem european de certificare care protejează produsele agroalimentare asociate unei anumite regiuni geografice și unui mod tradițional de producție.

În cazul produselor înregistrate ca IGP, cel puțin una dintre etapele de producție, procesare sau preparare trebuie să aibă loc în zona geografică respectivă.

Certificarea oferă protecție juridică denumirii produsului pe piața europeană și permite utilizarea siglei europene IGP pe etichetă.

„Babic de Buzău” devine astfel unul dintre produsele românești recunoscute oficial la nivel european pentru specificul și legătura cu zona de origine.

Produs tradițional specific zonei Buzăului

Potrivit documentației depuse pentru certificare, „Babicul de Buzău” este un salam crud-uscat condimentat cu ardei iute, produs tradițional asociat zonei Buzăului.

Procesul de preparare include afumarea lentă și maturarea produsului pentru minimum 20 de zile. În descrierea tehnică a produsului este menționată și metoda tradițională de presare manuală, folosită în timpul maturării.

Asociația pentru Promovarea Babicului de Buzău, implicată în demersul de certificare, a transmis că obținerea recunoașterii europene reprezintă o formă de protejare a produsului și a tradiției locale.

„Ne-am dorit să arătăm că un produs tradițional românesc poate îndeplini cele mai exigente standarde europene și poate deveni un ambasador autentic al României”, a declarat Ana Maria Mircea, președinta Asociației pentru Promovarea Babicului de Buzău.

Potrivit reprezentanților asociației, certificarea europeană obligă producătorii să respecte specificațiile și caracteristicile produsului înregistrat.

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România are tot mai multe produse protejate la nivel european

În ultimii ani, mai multe produse românești au obținut protecție europeană prin schemele de calitate ale Uniunii Europene, precum Indicație Geografică Protejată (IGP), Denumire de Origine Protejată (DOP) sau Specialitate Tradițională Garantată (STG).

Printre produsele românești recunoscute la nivel european se numără Magiunul de Topoloveni, Salamul de Sibiu, Telemeaua de Ibănești, Novacul afumat din Țara Bârsei, Scrumbia de Dunăre afumată, „Batogul de sturion” din Tulcea, Cârnații de Pleșcoi sau Telemeaua de Sibiu.

Aceste certificări sunt utilizate la nivel european pentru protejarea produselor tradiționale și pentru prevenirea folosirii neautorizate a denumirilor asociate anumitor regiuni sau metode de producție.

Editor : A.D.