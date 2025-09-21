Live TV

Băiatul de 13 ani din Sibiu, care se afla în comă după o căzătură cu trotineta, a murit la spital

Data publicării:
accident trotineta
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Un copil de 13 ani din Sibiu a murit în urma unui accident cu trotineta electrică. O căzătură care l-a ținut în spital aproape trei săptămâni, timp în care medicii s-au chinuit să îi salveze viața, însă fără succes. Anunțul a fost făcut duminică de purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, Cristina Bălău. De precizat că băiatul nu purta cască de protecție când circula pe trotinetă.

Adolescentul a suferit mai multe operaţii timp de 18 zile, cât a fost spitalizat, starea lui fiind de la bun început una foarte gravă, fiind în comă imediat după ce a căzut de pe trotineta electrică.

Accidentul s-a petrecut pe o stradă din apropierea mall-ului din municipiul Sibiu, potrivit Poliţiei. Anchetatorii au stabilit, din primele cercetări, că minorul, domiciliat în localitatea Porumbacu de Jos, s-a dezechilibrat în timp ce conducea trotineta electrică, a pierdut controlul direcţiei şi a căzut pe carosabil.

Un alt bărbat de 58 de ani se află în comă în acelaşi spital, după ce a căzut şi el de pe trotineta electrică în urmă cu 11 zile.

Citește și: Un oraș din România interzice trotinetele electrice de închiriat, după moartea unui băiat de 15 ani. Anunțul făcut de primar

