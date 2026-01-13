Live TV

Video Baie la copcă, la -7° Celsius, minute în șir. Mai mulți tineri din Timiș au acceptat provocarea: „La un moment dat, ți se pare caldă”

Data publicării:
baie la copca
Zeci de tineri din Timiș au făcut baie în lacul înghețat. Sursa foto: colaj captură Digi24

Baie la copcă, la minus 7 grade Celsius. Mai mulți tineri din Timiș, printre care și Maria Olaru, marea campioană la gimnastică, au făcut baie în lacul înghețat, dar cu o pregătire temeinică în prealabil. Este o tradiție care se păstrează anual, în zonă. Cei mai rezistenți au stat în apa rece ca gheața aproape o jumătate de oră.

„După 30 de respirații, după al 30-lea expir, îmi țin respirația, da? Apnee, nu mai respir. Fiecare cât poate, nu forțăm”, explică unul dintre organizatori.

Baia la copcă a avut loc pe un lac acoperit parțial de gheață. Totul a fost organizat în condiții de siguranță. Înainte de a intra în apă, curajoșii s-au pregătit fizic și psihic. Participanții au venit echipați cu halate groase, încălțăminte de protecție și prosoape.

„De ce facem asta?! În primul rând, pentru că este o aventură, este o provocare, îți depășești limitele”, explică medicul Vlad Gașpar.

„Persoanele, poate, cu anumite afecțiuni cardiace, gravidele sau copiii... nu le-aș recomanda să facă asta. Aș începe treptat”, completează medicul Andrei Simionese.

Unii participanți înotă în apă rece pe tot parcursul iernii.

„E cea mai tare senzație! La un moment dat, ți se pare caldă, efectiv, poți să stai mult și bine, numai că simți corpul după aceea că îți furnică la un moment dat, dar totul e doar în cap, nu te deranjează”, spune un tânăr.

„Trebuie să arătăm că lucrurile uneori pot fi depășite, limitele pot fi întrecute!”, susține o altă participantă.

„Mă bucur că am reușit să intru și eu. Sigur că e o provocare, dar îmi place să îmi testez limitele și să ies așa din zona de confort e minunat!”, exclamă campioana olimpică la gimnastică, Maria Olaru.

Cea care a reușit să stea în apa înghețată cel mai mult este Loredana, care se antrenează de anul trecut pentru acest moment.

„24 de minute. Ți-e frig până la un moment dat și, după aceea, ești numai tu cu tine, respiri și ai impresia că nu ți-e frig”, povestește Loredana.

„Chiar dacă pare ușor de privit la televizor, să știți că sunt condiții extreme, așa că nu vă recomandăm să faceți asta acasă, dacă nu aveți o pregătire temeinică. Nici noi nu o avem așa că stăm pe margine”, concluzionează jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

După ieșirea din apă, cei prezenți s-au încălzit la saună.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan maia sandu
1
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
Oana Gheorghiu:
3
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
4
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
powell si trump
5
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
experimente apa pe ger
Ger cumplit peste România. Experiment la -15 grade Celsius: Cum poți transforma instant apa în cristale de gheață
ger frig termometru gettyimages
Val de frig în toată țara. Alertă de ger până marți: în București, temperaturile vor scădea până la minus 14 grade Celsius
fetita la medic pediatru spital
Camerele de gardă ale spitalelor din toată țara sunt pline de pacienți cu gripă sau infecții respiratorii. Apelul medicilor
iarna-zapada-bucuresti-trafic-parc_INQUAM_Photos_Octav_Ganea2
Prognoză specială pentru București. Meteorologii anunță ger și strat de zăpadă de 15 centimetri
cpd gablen de viscol si vant
Meteorologii anunță ninsori, ger și vânt puternic: „Senzația de rece va fi mult amplificată”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Ali Khamenei
Iranul se apropie de o revoluție care ar remodela lumea. Putin ar...
interviu angajare job shutterstock_485076070
Din iunie 2026, salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare...
Diosdado Cabello, Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro și Vladimir Padrino
Frații machiavelici și „spărgătorul de cranii”. Care sunt cele „patru...
Lack,Of,Gas,In,A,Gas,Stove,In,Europe
Pericolul la care se expun românii care folosesc aragazul pentru a se...
Ultimele știri
Zăpadă de un metru, temperaturi de minus 20 de grade Celsius. Acțiune salvamont pentru salvarea unui ucrainean rătăcit în munți
Donald Trump anunţă aplicarea unei taxe vamale de 25% ţărilor care fac afaceri cu Iranul
„Stilul de viață american este pe cale să se schimbe”: Criza petrolului care a forțat SUA să treacă la ora de vară în mijlocul iernii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Fanatik.ro
Emil Hossu-Longin, de la dragostea pentru Craiova Maxima la Real Madrid și Manchester United. Legătura...
editiadedimineata.ro
Alphabet a atins evaluarea de 4 trilioane de dolari, pe fondul încrederii generate de modele AI ale companiei
Fanatik.ro
Nici măcar BNR nu scapă de șocul impozitelor. Banca centrală a dat în judecată Primăria Sectorului 5 și...
Adevărul
Teroare în estul Indiei. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile. „Este o situație fără...
Playtech
Ce valoare au voucherele de vacanță 2026 pentru profesori: Ce schimbări au apărut
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Asasinat la înmormântarea mamei lui! Adrian Mutu: ”Era un om extraordinar”
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele protestului anunțat de George Simion. Politolog: „Este lumea cealaltă, paralelă cu a...
Newsweek
Ministrul muncii spune cine ia bani în plus la pensie în 2026. „Vom avea grijă de pensionari”
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...