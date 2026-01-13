Baie la copcă, la minus 7 grade Celsius. Mai mulți tineri din Timiș, printre care și Maria Olaru, marea campioană la gimnastică, au făcut baie în lacul înghețat, dar cu o pregătire temeinică în prealabil. Este o tradiție care se păstrează anual, în zonă. Cei mai rezistenți au stat în apa rece ca gheața aproape o jumătate de oră.

„După 30 de respirații, după al 30-lea expir, îmi țin respirația, da? Apnee, nu mai respir. Fiecare cât poate, nu forțăm”, explică unul dintre organizatori.

Baia la copcă a avut loc pe un lac acoperit parțial de gheață. Totul a fost organizat în condiții de siguranță. Înainte de a intra în apă, curajoșii s-au pregătit fizic și psihic. Participanții au venit echipați cu halate groase, încălțăminte de protecție și prosoape.

„De ce facem asta?! În primul rând, pentru că este o aventură, este o provocare, îți depășești limitele”, explică medicul Vlad Gașpar.

„Persoanele, poate, cu anumite afecțiuni cardiace, gravidele sau copiii... nu le-aș recomanda să facă asta. Aș începe treptat”, completează medicul Andrei Simionese.

Unii participanți înotă în apă rece pe tot parcursul iernii.

„E cea mai tare senzație! La un moment dat, ți se pare caldă, efectiv, poți să stai mult și bine, numai că simți corpul după aceea că îți furnică la un moment dat, dar totul e doar în cap, nu te deranjează”, spune un tânăr.

„Trebuie să arătăm că lucrurile uneori pot fi depășite, limitele pot fi întrecute!”, susține o altă participantă.



„Mă bucur că am reușit să intru și eu. Sigur că e o provocare, dar îmi place să îmi testez limitele și să ies așa din zona de confort e minunat!”, exclamă campioana olimpică la gimnastică, Maria Olaru.

Cea care a reușit să stea în apa înghețată cel mai mult este Loredana, care se antrenează de anul trecut pentru acest moment.

„24 de minute. Ți-e frig până la un moment dat și, după aceea, ești numai tu cu tine, respiri și ai impresia că nu ți-e frig”, povestește Loredana.

„Chiar dacă pare ușor de privit la televizor, să știți că sunt condiții extreme, așa că nu vă recomandăm să faceți asta acasă, dacă nu aveți o pregătire temeinică. Nici noi nu o avem așa că stăm pe margine”, concluzionează jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

După ieșirea din apă, cei prezenți s-au încălzit la saună.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia