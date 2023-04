Bănescu îl critică pe Teodosie: „Invocarea aprinderii Sfintei Lumini e compromițătoare. Trădează o patologică zgârcenie confesională”

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, afirmă că invocarea minunii aprinderii Sfintei Lumini ca argument pentru menținerea unui calendar eronat și depășit este compromițătoare intelectual, teologic și moral și trădează inclusiv o perfidă gelozie și patologică zgârcenie confesională. Mesajul vine după ce Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a transmis luni că se opune inițiativei prin care BOR este îndrumată să celebreze Paștele odată cu catolicii și protestanții.

Vasile Bănescu a revenit, miercuri, pe pagina sa de Facebook, cu o nouă explicație în dezbaterea pornită de la propunerea ca ortodocșii și să celebreze Paștele odată cu catolicii. „Invocarea minunii aprinderii Sfintei Lumini ca argument pentru menținerea unui calendar eronat și depășit este compromițătoare intelectual, teologic și moral. Calendarul nu este o emisie a Revelației dumnezeiești, ci exclusiv expresia unor imperfecte calcule astronomice omenești. Ca urmare, orice calendar trebuie ajustat și adecvat în timp.

Reținerea și zbaterea unora care sacralizează calendarul, confundându-l grosolan cu un adevăr de credință, oameni care arată aparent compătimitor cu degetul (gest reprobabil mereu) spre faptul că doar ortodocșii primesc Sfânta Lumină, invocând în mod inept ideea că dacă am sărbători Paștele corect din punct de vedere calendaristic Sfânta Lumină nu s-ar mai aprinde, ca și cum minunea lui Dumnezeu e condiționată de calendar și nu de credință, trădează inclusiv o perfidă gelozie și patologică zgârcenie confesională: dacă am sărbători Paștile împreună, toți creștinii din lume, ar trebui să împărțim Sfânta Lumină cu alții și am pierde din prestigiul singularității cu care ne place să facem paradă.

Nu în acest tip de creștinism s-ar putea recunoaște Hristos, Cel care ne-a dat în Sfânta și Marea Joi din Săptămâna Sfintelor Sale Pătimiri cea mai înaltă poruncă: «Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteti ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții.»”, a scris Vasile Bănescu pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Fostul ministru de Externe Teodor Baconschi și profesorul Adrian Papahagi, ambii apropiați de Biserica Ortodoxă Română, au cerut duminică prin postări pe rețelele sociale ca BOR să celebreze Paștele odată cu catolicii și protestanții.

La această poziție a aderat și Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, care a declarat că Biserica Ortodoxă Română ar trebui să sărbătorească Paștele în același timp cu țările din Vest, după calendarul gregorian.

Însă Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a transmis că se opune unei astfel de situații, precizând: „Au catolicii Sfântă Lumină? N-au. Au alții Sfântă Lumină? N-au. Toți se adună la lumina ortodocșilor și strigă Adevărata Lumină a ortodocșilor. Dar nu îndrăznesc să vină că e greu la ortodocși”.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, a calificat luni cererea unor personalități apropiate de BOR ca Paștele să fie celebrat odată cu catolicii drept „ideal absolut dezirabil”, dar a adăugat că decizia depinde de celelalte biserici ortodoxe.

Citește și: Scandal în Săptămâna Mare. Cine vrea ca BOR să celebreze Paştele odată cu catolicii. Teodosie se opune: Catolicii n-au Sfânta Lumină





Editor : Marco Badea