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Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)

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Călin Georgescu
Călin Georgescu. Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Thomas Schatti și entitatea Migom. Legăturile cu afaceriști ruși

Din dosarul DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, acuzat că a făcut parte dintr-o grupare care ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro, reies noi legături cu personaje controversate din mediul financiar global care au conexiuni cu Federația Rusă. 

Reamintim că DIICOT face luni audieri într-un dosar despre care Digi24.ro a scris pe larg încă din anul 2024. Omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost înșelat de o grupare din care fac parte, printre alții, Călin Georgescu și Ionel Rusen, cu 1,1 milioane de euro. 

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„Banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția. Destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma destinată cu titlu de garanție. 1 milion de euro urmau să fie învestiți într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro pentru campania electorală a liderului grupului (n.r. Călin Georgescu)”, potrivit DIICOT. 

Din informațiile obținute până în prezent, banii transferați de Răzvan Leu au ajuns într-un cont deschis la Incore Bank, din Evelția. Această informație reiese din plângerea penală despre care Digi24.ro a relatat pe larg încă din anul 2024.

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DIICOT subliniază oficial că banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Dominica.

Surse judiciare arată că este vorba despre entitatea financiară Migom Bank, controlată de elvețianul Thomas Schatti.

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Surse judiciare
  • Despre Core Group, Digi24.ro a scris pe larg aici

Thomas Schatti și entitatea Migom. Legăturile cu afaceriști ruși

Investigațiile procurorilor despre acest personaj arată că acesta ar fi implicat în scheme financiare în Austria, implicându-se în conducerea unor companii care întâmpină dificultăți financiare, ca ulterior să le folosească pentru activități care ar include spălarea de bani.

Printre partenerii de afaceri ai lui Schatti s-ar număra și afaceriști ruși precum Andrei Kochetkov, potrivit informațiilor din anchetă. 

  • Afaceristul s-ar fi stabilit în Austria la începutul anilor 2000, dar înainte a fost implicat în mai multe controverse legate de domeniul transporturilor din Ucraina. Kochetkov a fost legat prin mai multe companii de un fost ministru al Transporturilor de la Moscova.

Schatti a mai fost implicat și în afacerea „Migom”, o bancă bazată pe active din criptomonede. Această afacere i-a adus un caz penal în SUA pentru fraudă. 

  • În timp ce Schatti era președintele băncii înregistrate în Dominicana, șeful consiliului de administrație, Maximilian Habsburg, era un prieten apropiat al lui Kochetkov și fost președinte al unei asociații care reprezenta relațiile dintre Austria și Federația Rusă.

Însă investigațiile financiare, potrivit datelor din anchetă, au concluzionat că rolul lui Schaetti în dezvoltarea afacerii Migom a fost mai degrabă de paravan pentru firme off-shore deținute de alți afaceriști din Federația Rusă. 

Afacerea Migom și implicarea lui Schatti au fost subiectul unei anchete penale în SUA pentru fraudă.

„Inculpatul Thomas Schatti furniza situații financiare frauduloase către SEC (Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA) și către clienții Migom, în timp ce direcționa, în fapt, zeci de milioane de dolari din depozitele clienților către alte companii pe care le deținea și le controla”, potrivit informațiilor prezentate de procurorii americani.

Schatti a fost acuzat că ar fi furat peste 50 de milioane de dolari din fondurile Migom Bank.

„Schatti a putut fura fonduri de la Migom Bank și Migom Global prin amestecarea depozitelor deținătorilor de conturi cu fondurile corporative ale băncii, iar apoi prin direcționarea acestor fonduri către mai multe societăți private mascate în afiliate ale Migom Bank, pe care Schaetti le deținea și le controla”, potrivit procurorilor americani. 

Companiile nu aveau nicio legătură cu Migom Bank și dețineau conturi bancare la mai multe instituții financiare, printre care se regăsește și Incore Bank, banca folosită în tranzacțiile din dosarul DIICOT.

Editor : M.G.

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