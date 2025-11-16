Live TV

Video Bărbat de 50 de ani din București, acuzat că a blocat un lift între etaje pentru a agresa sexual o fată de 13 ani

Data actualizării: Data publicării:
fata suparata agresata fizic sexual
Credit foto: Guliver/Getty Images

Un bărbat de aproximativ 50 de ani este acuzat că a abordat o fată de 13 ani la intrarea în liftul blocului în care aceasta locuieşte în Bucureşti, a urcat cu ea în lift, iar apoi l-a oprit între etaje şi a pipăit-o în zonele intime. Apoi a obligat-o pe fată să îi dea bunurile personale şi a fugit. Agresorul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat, duminică, faptul că poliţiştii Secţiei 13 au fost sesizaţi, vineri seara, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, a fost abordată de un bărbat de aproximativ 50 de ani, la intrarea în liftul imobilului în care locuieşte, în Sectorul 3, iar în timpul deplasării liftului între etaje, fata ar fi fost agresată sexual şi deposedată de bunuri.

Video Poliția Capitalei

„Poliţiştii Capitalei au demarat de îndată cercetările, iar din primele verificări a reieşit că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje şi, sub ameninţarea cu acte de violenţă, ar fi obligat minora să îi predea bunurile personale, exercitând totodată asupra acesteia acte de natură sexuală, constând în atingeri neconsensuale în zone intime. Faptele ar fi fost întrerupte în momentul în care liftul s-a deblocat, autorul părăsind zona”, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat.

Cercetările au fost preluate de Serviciul de Agresiuni Sexuale, iar specialiştii au desfăşurat activităţi pentru identificarea şi prinderea bărbatului.

Bărbatul a fost dus la audieri.

Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie calificată şi tentativă de viol asupra unui minor.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
Freezing weather in Yakutia, Russia
2
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina...
pompa benzina
3
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
ludovic orban
4
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Surya Bonaly
5
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp...
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Digi Sport
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tatal fetitei decedate la dentist
Tatăl fetiței acuză clinica: „Nu aveau aparatură sau trusă de prim...
Dense Fog, Cold Waves Continues To Tighten Grip Over Delhi-NCR, New DElhi, India - 14 Jan 2024
Vremea se răcește brusc, de mâine. Meteorolog: Vor fi temperaturi mai...
Hot war continues around Bakhmut
Un război tot mai costisitor: Rusia rămâne fără bani pentru a...
instrumentar dentist
Cazul fetiței decedate la stomatolog. Avocatul clinicii: Exista aviz...
Ultimele știri
Serbia are 7 zile la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS. SUA au cerut o retragere completă a acţionarilor ruşi
Blocaj în dialogul nuclear: Iran spune că rămâne deschis diplomaţiei, dar nu condiţiilor impuse de SUA
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost făcut clasamentul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
instructor auto elev
Tânără agresată sexual de instructorul auto, în Ilfov. A anunțat polițiștii, care l-au prins pe bărbat în flagrant
bancnote euro
Un bărbat și o femeie au furat 58.000 de euro dintr-o haină lăsată pe un scaun într-un cazino din București
masina de politie
Un seif cu 500.000 de euro în el a fost furat dintr-un apartament din București
Poliția Română, ecuson pe brațul unui polițist.
Un polițist din București a cerut 15.000 de euro să ajute o femeie să obțină două permise auto
Poliția Română, ecuson pe brațul unui polițist.
Un fals polițist i-a furat unui bărbat un telefon de 4.000 de lei pe o stradă din București
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele în conjuncție cu Jupiter aduce eliberare totală pe 16 noiembrie. Care sunt zodiile care își găsesc...
Cancan
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Fanatik.ro
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioanei României
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a...
Adevărul
„Priviți cum suporterii români au fost bătuți brutal”. Armata a făcut legea în tribune, după meciul de coșmar...
Playtech
Românii care usucă hainele pe casa scării la bloc riscă amendă. Ce prevede regulamentul și cât este sancțiunea
Digi FM
Andreea Raicu, reacția privind investigația despre Cristian Andrei: „E o imagine sinistră. Nu e doar...
Digi Sport
Selecționer pentru România! Mircea Lucescu a luat decizia, după eșecul cu Bosnia
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Tara Reid s-a despărțit de iubit după șase ani de relație. Apropiat: „N-am mai văzut-o atât de fericită de...
Adevarul
Cum distruge războiul lui Putin delfinii din Marea Neagră
Newsweek
Consilierul lui Nicușor Dan anunță „apocalipsa” pensiilor. Lipsesc 4 miliarde €. Crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Amy Adams a spus că regizorul American Hustle a făcut-o să plângă la filmări...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA