Un bărbat de aproximativ 50 de ani este acuzat că a abordat o fată de 13 ani la intrarea în liftul blocului în care aceasta locuieşte în Bucureşti, a urcat cu ea în lift, iar apoi l-a oprit între etaje şi a pipăit-o în zonele intime. Apoi a obligat-o pe fată să îi dea bunurile personale şi a fugit. Agresorul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat, duminică, faptul că poliţiştii Secţiei 13 au fost sesizaţi, vineri seara, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, a fost abordată de un bărbat de aproximativ 50 de ani, la intrarea în liftul imobilului în care locuieşte, în Sectorul 3, iar în timpul deplasării liftului între etaje, fata ar fi fost agresată sexual şi deposedată de bunuri.

Video Poliția Capitalei

„Poliţiştii Capitalei au demarat de îndată cercetările, iar din primele verificări a reieşit că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje şi, sub ameninţarea cu acte de violenţă, ar fi obligat minora să îi predea bunurile personale, exercitând totodată asupra acesteia acte de natură sexuală, constând în atingeri neconsensuale în zone intime. Faptele ar fi fost întrerupte în momentul în care liftul s-a deblocat, autorul părăsind zona”, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat.

Cercetările au fost preluate de Serviciul de Agresiuni Sexuale, iar specialiştii au desfăşurat activităţi pentru identificarea şi prinderea bărbatului.

Bărbatul a fost dus la audieri.

Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie calificată şi tentativă de viol asupra unui minor.

