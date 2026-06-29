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Bărbat decapitat într-un abator de pui din Vâlcea. Muncitorul nepalez a fost prins într-un utilaj aflat în funcțiune

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girofar al unei masini de politie
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
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Un muncitor nepalez în vârstă de 35 de ani a murit duminică seară într-un accident de muncă produs la un abator de pui din comuna Frâncești, județul Vâlcea, după ce a fost prins într-un utilaj aflat în funcțiune în timpul unei operațiuni de igienizare. Poliția și inspectorii de muncă au deschis anchete pentru a stabili circumstanțele tragediei, scrie Agerpres.

Potrivit informațiilor preliminare, accidentul s-a produs în timpul unui program de igienizare planificat. Muncitorul nepalez, care spăla o bandă transportoare cu un furtun cu apă, de pe o scară, ar fi fost prins în instalația aflată în funcțiune și decapitat.

„La data de 28 iunie 2026, în jurul orei 21:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Băbeni au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de muncă în incinta unei societăți comerciale din comuna Frâncești. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat, în vârstă de 35 de ani, cetățean străin, angajat al societății, ar fi fost surprins de un utilaj aflat în funcțiune, în timpul desfășurării activităților de serviciu. Din păcate, echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul acestuia”, au transmis luni reprezentanții Poliției Vâlcea, care au precizat că în cauză a fost deschis un dosar penal.

În paralel, și inspectorii de muncă au demarat o anchetă. La fața locului s-a deplasat o echipă a Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), care urmează să stabilească exact împrejurările producerii accidentului și dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță.

Editor : Ș.A.

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