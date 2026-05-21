Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce și-a terorizat fosta iubită, o femeie din Cluj-Napoca, printr-o aplicație bancară, informează Digi24.

Bărbatul din Cluj-Napoca a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare, după ce și-a terorizat fosta iubită inclusiv prin transferuri bancare.

Potrivit anchetatorilor, bărbatului trimitea sume mici de bani, de cinci sau 100 lei, însoțite de amenințări și mesaje jignitoare, deși avea ordin de protecție și nu avea voie să o contacteze.

Conform site-ului Clujenii, timp de un an, femeia ar fi fost urmărită, șantajată și supusă unor presiuni psihice constante.

Individul ar fi încercat în repetate rânduri să o forțeze să reia relația cu el și ar fi amenințat-o inclusiv cu publicarea unor imagini și videoclipuri intime, chiar dacă avea brățară electronică de supraveghere, bărbatul a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecție.

În final, acesta și-a recunoscut faptele în fața instanței.

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, instanța l-a obligat să plătească 8.000 euro daune morale și să efectueze 90 de zile de muncă în folosul comunității.

