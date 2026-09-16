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Bărbat din Făurei, prins cum fura mâncare din frigiderul unei case. La intrare, hoţul a rupt sfoara cu care era asigurată uşa

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masina de politie
Foto: Poliția Română
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Un bărbat din Făurei, judeţul Brăila, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins de proprietarul unei case în timp ce-i fura alimente din frigider în amiaza mare şi le îndesa într-o plasă. Potrivit anchetatorilor, hoţul intrase în gospodărie printr-un gard spart, căruia îi lipsea o placă din beton, iar în locuinţă după ce a rupt sfoara cu care era asigurată uşa de acces. Păgubitul a reuşit să-şi recupereze toate bunurile alimentare sustrase.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila informează, miercuri, că la data de 13 septembrie 2026, în evidenţele Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei a fost înregistrat procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante întocmit de poliţiştii din Făurei, în care se preciza că în ziua respectivă, în jurul orei 12.30, un bărbat a pătruns fără drept în curtea unei locuinţe din Făurei. 

„Prin actele procesuale ale procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul M.I., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, reţinându-se că la data de 13.09.2026, în jurul orei 12.30, acesta a pătruns fără drept în curtea imobilului persoanei vătămate G.V., profitând de lipsa unei plăci din beton a gardului împrejmuitor, a aplicat forţa fizică pentru a rupe sfoara cu care era asigurată uşa de acces, a pătruns în locuinţa persoanei vătămate şi a luat dintr-un frigider mai multe alimente pe care le-a introdus într-o plasă cu scopul de a le sustrage, fiind surprins de către persoana vătămată care a reuşit să recupereze toate bunurile sustrase”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, bărbatul suspectat de furt a fost reţinut pentru 24 de ore, începând cu data de 15 septembrie. Procurorul de caz al Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei a solicitat, miercuri, arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, propunere care a fost admisă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Făurei, astfel că presupusul hoţ a ajuns în spatele gratiilor.

Editor : S.S.

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