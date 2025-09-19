Bărbat împușcat mortal cu o armă de vânătoare. Tragedia s-a petrecut într-o mașină parcată, în Satu Mare

Un bărbat din Satu Mare a fost împușcat mortal, în noaptea de joi, de prietenul lui cu o armă de vânătoare. Incidentul s-ar fi întâmplat accidental.

Potrivit presei locale, incidentul a avut loc în Călinești-Oaș, în zona barajului, acolo unde mai multe persoane se aflau în apropiere a unui restaurant, unde participau la o petrecere. Din primele date, se pare că totul s-a întâmplat în parcarea localului.

IPJ Satu Mare a transmis că, în urma primelor verificări, a rezultat faptul că bărbatul de 29 de ani, în timp ce se afla în autoturism, a manipulat o armă de vânătoare care se afla în mașină, iar în acel moment, aceasta s-ar fi declanșat accidental și a împușcat un bărbat de 40 de ani, care se afla pe bancheta din spate a aceleiași mașini.

Victima a fost rănită în zona gâtului și a decedat.

Potrivit presei locale, atât cel care a executat focul, cât și victima s-ar fi îndreptat spre o partidă autorizată de vânătoare.

În acest moment, cercetările continuă sub coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș.

