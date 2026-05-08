Bărbat înjunghiat mortal pe o stradă din București. Trei suspecți au fost arestați

banda cu „politia nu treceti” la locul unei crime
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit după ce, pe o stradă din Sectorul 4 din București, a fost înjunghiat cu un cuţit în urma unei altercaţii cu trei indivizi, pe fondul consumului de alcool.

"La data de 06.05.2026, în jurul orei 15:50, în timp ce se aflau pe o stradă din municipiul Bucureşti, sector 4, pe fondul consumului de alcool, victima (un bărbat în vârstă de 40 de ani) a fost agresată fizic de doi inculpaţi, care au lovit-o în mod repetat cu pumnii şi cu picioarele în zona capului şi corpului, iar cel de-al treilea inculpat, în vârstă de 34 de ani, i-a aplicat o lovitură de cuţit în zona braţului drept posterior, producându-i o plagă înjunghiată cu secţionarea completă a arterei brahiale drepte", anunţă Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 într-un comunicat de presă.

La sosirea poliţiştilor, bărbatul înjunghiat era încă conştient, dar prezenta o plagă deschisă la braţul drept, cu sângerare abundentă. A primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni", unde a decedat în aceeaşi zi.

Potrivit concluziilor preliminare ale Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, moartea a fost violentă şi a survenit ca urmare a şocului hemoragic consecutiv plăgii înjunghiate.

Unul dintre agresori este acuzat de omor calificat, având în vedere că acesta a mai fost condamnat anterior pentru săvârşirea unei infracţiuni de tentativă de omor calificat.

Cei trei inculpaţi au fost reţinuţi pe o durată de 24 de ore, fiind apoi arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Omoruri.

Editor : A.P.

